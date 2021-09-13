Son dakika: Son şampiyon Beşiktaş yeni sezona rüya gibi başladı! Dünya devlerini geride bırakan o istatistik dikkat çekti…

Son dakika… Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'yi arkasında bırakarak şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezonun da en büyük favorilerinden birisi olarak görülüyor.
Şampiyon olan kadronun büyük bir bölümünü kadroda tutmayı başaran siyah-beyazlılar, yaptığı güçlü takviyelerle de Şampiyonlar Ligi'ne hazırlandı.
Transfer döneminde Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic gibi isimleri transfer eden Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarı kovalayacak.
Devler Ligi'nde Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon'un bulunduğu C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk maçta Alman ekibi Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Rizespor'u 3-0 mağlup eden Sergen Yalçın ve öğrencileri, ikinci haftada oynana Gaziantep FK deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
Daha sonra Karagümrük'ü kendi sahasında 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligin 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçti.
Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş takımı, yenilginin yanı sıra kalesini de gole kapatmayı başardı.
4 maçlık dönemde kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, Avrupa'nın beş büyük liginde yer alan birçok dev kulübü geride bıraktı.
Siyah-beyazlılarla birlikte Avrupa liglerinde gol yemeyen bir diğer takım ise geçtiğimiz sezon Lille'i şampiyon yapan Christopher Galtier'in takımı Nice oldu.
Fransa Ligue 1'de 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Nice, 10 gol attı ve hiç gol yemedi. Beşiktaş ise 4 maçta topladığı 10 puanla lider konumda bulunurken, 7 gol attı ve hiç gol yemedi.
ERSİN DESTANOĞLU GÜVEN VERİYOR
Beşiktaş'ın henüz 20 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu, geçtiğimiz sezon yakaladığı formun ardından bu sezona da iyi bir giriş yaptı.
4 maçlık serüvende Beşiktaş'ın gol yememe performansına büyük katkı sunan genç filebekçisi, Sergen Yalçın ve taraftara da oldukça güven veriyor.