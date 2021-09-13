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Giriş Tarihi: 13.9.2021 21:32 Son Güncelleme: 13.9.2021 21:45

Son dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçının yankıları sürüyor! O pozisyon ve Fatih Terim için flaş yorum: "Art niyet var..."

Son dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçının yankıları sürüyor! O pozisyon ve Fatih Terim için flaş yorum: Art niyet var...

Son dakika haberi... Süper Lig'de yeni sezonun ilk büyük maçı Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, Emre Kılınç'ın golleriyle 2-0 yakaladı. Skoru koruyamayan sarı-kırmızılılar, 90 dakikadan beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu. Maçta yaşanan birçok tartışmalı pozisyonun ise yankıları sürüyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzsonpor'un penaltı beklediği o pozisyonu ve Fatih Terim'in kararlarını değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de yeni sezonun ilk büyük maçı Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, Emre Kılınç'ın golleriyle 2-0 yakaladı. Ancak ilk yarının son dakikalarına girilirken Trabzonspor'un 2-1'i bulan golü, karşılaşmanın yönünü değiştirdi. İkinci yarıda 2-2 beraberliği yakalayan bordo-mavililer, 2-0 geriden gelerek 1 puan almayı başardı.

Maçın en çok konuşulan anlarından birisi ise Fatih Terim'in ikinci yarının başında Morutan'ı çıkararak Aytaç Kara'yı oyuna alması oldu.

Bu değişikliğin ardından oyun gücü düşen sarı-kırmızılılar, ikinci yarı boyunca oyun üstünlüğünü Trabzonspor'a kaptırdı ve etkili pozisyonlara giremedi.

Maçın ardından değişikliği neden yaptığını açıklayan Fatih Terim, "Orta sahayı güçlendirmek adına Aytaç'ı aldım sağ tarafa. Morutan orada, gerçek bir orta saha gibi... Topla iyi ama defansif manada biraz daha güçlenmek istedim açıkçası." ifadelerini kullandı.

Ligde üst üste 2 hafta 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayan Galatasaray, ligin 3. haftasında da Kasımpaşa maçında 2-0 öne geçmiş ve 2-2 berabere kalmıştı.

"ART NİYET VAR..."

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson'un ceza sahası içerisinde eline çarpan top, maçın en çok tartışma yaratan pozisyonlarından birisi oldu.

Bu pozisyonda hakeme yoğun itirazlarda bulunan Trabzonsporlu futbolcular, penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi Ali Palabıyık, oyunu devam ettirdi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonu ve Fatih Terim'in ikinci yarıda yaptığı Morutan değişikliğini yorumladı.

İşte Erman Toroğlu'nun yorumları...

Terim diyor ki Morutan orta sahaya yardım edemedi. 6 mücadeleye girmiş 5'ini kazanmış yerine giren adam 2 mücadeleye girip 1'ini kazanmış. Dün Fatih Terim, yanlış işler yaptı. Ben Morutan'ı tercih ederim, "Yoruldum çıkmak istiyorum diyene kadar."

Victor Nelsson'un pozisyonunda hakemi çağırmayan VAR'da art niyet var.

90 dakikası 2-2 sonuçlanan Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından Trabzonspor, 10 puanla 2. sırada bulundu. Galatasaray ise 8 puanla 5. sırada yer alıyor.

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Son dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçının yankıları sürüyor! O pozisyon ve Fatih Terim için flaş yorum: "Art niyet var..."
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