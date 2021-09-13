Tezol ne zaman halka arz olacak ve borsada işlem görecek? İşte Tezol halka arz hisse fiyatı ve kodu!

HER YATIRIMCININ SADECE EN YÜKSEK TALEBİ DİKKATE ALINACAK

Açıklamaya göre, Europap Tezol halka arzında, tüm yatırımcı gruplarını kapsayacak şekilde mükerrerlik kontrolü yapıldıktan sonra yatırımcıların sadece en yüksek talebi dikkate alınacak. Dolayısıyla yatırımcıların 33 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum üyelerinden sadece bir kez başvuru yapması kritik önem arz ediyor.

Aynı veya farklı kurumlardan birden fazla başvuru yapılması durumunda dağıtıma sadece en yüksek başvuru dahil edilecek ve yatırımcının diğer talepleri iptal olacak.



Europap Tezol Kağıt, temettü politikası uyarınca her yıl dağıtılabilir karının asgari yüzde 30'unu nakit olmak üzere toplam yüzde 70'ini yatırımcılarla paylaşmayı öngörüyor. Bu itibarla elde ettiği karı yatırımcılarıyla paylaşmayı planlayan şirket, Borsa İstanbul'un önemli temettü oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

Payların Borsa İstanbul'da işlem görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 40'ına karşılık gelen fon ile "Günlük Alım Emri" uygulaması gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek Günlük Alım Emri uygulaması kapsamında ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda toplam 133 milyon TL kaynak kullanımda olacak.

2021 ilk yarısı itibarıyla 12 aylık; 682 milyon TL ciro, 159 milyon TL FAVÖK ve 150 milyon TL net kar elde eden Europap Tezol Kağıt, aynı dönemde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve net kar marjına sahip. Net finansal borcu bulunmayan Europap Tezol Kağıt, üretimin yaklaşık yarısını 30'dan fazla ülkeye ihraç ederek önemli miktarda döviz girdisi sağlıyor.