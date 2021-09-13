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Giriş Tarihi: 13.9.2021 09:00

TYP kura sonuçları ve İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman yapılacak?

TYP kura sonuçları ve İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde eleman alımı yapılacağını duyurmuştu. İlan üzerine başvuruda bulunan adaylar, TYP kura sonuçları ve İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak ediyor. MEB TYP 2021 alımı ne zaman yapılacak sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte farklı şehirlerde istihdam edilecek güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi ilanlarına ilişkin son durum.

İŞKUR e-şube ve ALO 170 üzerinden alınan TYP başvurularının sonuçları bekleniyor. 1453 personelin alınacağı duyurulurken, alınacak personelin 38 farklı şehirde istihdam edileceği bildirildi. Başvuru yapan vatandaşlar TYP kura sonuçları ve İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırıyor. MEB TYP 2021 alımı hakkında detaylar ve İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklanma tarihi haberimizde.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER

Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Samsun, Konya, Sakarya, Kars, Rize, Ankara, Denizli, Sinop, Zonguldak, Gümüşhane, Çanakkale, Tunceli, Karaman, Erzurum, Edirne, Kilis, Elazığ, Bolu, Van, Samsun, Burdur, Yozgat, Kırklareli, Karabük, Giresun, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Niğde şehirleri alımı yapıyor.

İŞKUR TYP BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 38 şehir 1453 kamu personeli alımı yapıyor. TYP personeli alımı başvuru şartları ve başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını bitirmemiş olması isteniyor. Emekli olmamak veya emekli aylığı almıyor olma şartı aranmaktadır. 24 ay kuralına takılan vatandaşlar da ilana başvuruda bulunamayacak. Ayrıca adayların ilanın verildiği il veya ilçede ikamet ediyor olması gerekmektedir. Alınacak personelin çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik görevlerini yerine getirmesi gerekiyor.

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

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TYP kura sonuçları ve İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman yapılacak?
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