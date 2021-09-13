TYP kura sonuçları ve İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 38 şehir 1453 kamu personeli alımı yapıyor. TYP personeli alımı başvuru şartları ve başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını bitirmemiş olması isteniyor. Emekli olmamak veya emekli aylığı almıyor olma şartı aranmaktadır. 24 ay kuralına takılan vatandaşlar da ilana başvuruda bulunamayacak. Ayrıca adayların ilanın verildiği il veya ilçede ikamet ediyor olması gerekmektedir. Alınacak personelin çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik görevlerini yerine getirmesi gerekiyor.