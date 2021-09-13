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Giriş Tarihi: 13.9.2021 08:26 Son Güncelleme: 13.9.2021 08:26

Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler hangi gün başlayacak? Üniversitede yüz yüze eğitim nasıl olacak, hibrit eğitim nasıl olur?

Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler hangi gün başlayacak? Üniversitede yüz yüze eğitim nasıl olacak, hibrit eğitim nasıl olur?

Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler hangi gün başlayacak gibi sorular bu yıl üniversiteye başlayan ve ara sınıflarda olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl tüm kademelerde öğrenimin uzaktan devam etmesi sebebiyle bu yıl nasıl bir yol izleneceği “Üniversitede yüz yüze eğitim nasıl olacak?” sorusuyla araştırılıyor. İşte yükseköğretim kurumlarında eğitim süreciyle ilgili merak edilenler.

YÖK'ün duyurduğu takvime göre yükseköğretim kurumlarında dersler bugün itibariyle başlıyor. Okula yeni başlayanlar için oryantasyon haftası ile başlayacak olan süreç, pandemiden önce olduğu gibi yüz yüze ilerleyecek. Bu konuyla ilgili kafası karışık olan pek çok genç, üniversitede yüz yüze eğitim nasıl olacak diye araştırıyor. Ayrıca trafik ve benzeri endişelerle pek çok vatandaşın gündeminde üniversiteler ne zaman açılacak, dersler hangi gün başlayacak soruları yer alıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 YÖK akademik takvimine göre, yeni eğitim-öğretim yılı 13 Eylül'de (bugün) başlıyor. Ancak üniversiteler derslerin başlayacağı tarihi kendileri belirleyebiliyor. Bazı okullar bugün açılırken bazılarında ders başlangıcı ekim ayını bulabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirdikleri birim ile görüşmeleri daha doğru bilgi almalarını sağlayacaktır.

DERSLER HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Okula yeni kayıt olan 1. Sınıflar için okulun başladığı ilk hafta oryantasyon haftası olarak adlandırılmaktadır. Oryantasyon haftasında öğrencilerin okula uyumu sağlanır ve derslerin, ders veren kişilerin, okulun fiziksel özelliklerinin tanıtımı yapılır. Bu sebeple genellikle dersler okulun ikinci haftası başlamaktadır.

DERSLER NASIL YAPILACAK?

Prof. Dr. Özvar YÖK'ün yeni vizyonunun detaylarını açıkladı. YÖK Başkanı Özvar şunları aktardı:

"Rehberde, COVID-19 tedbirlerinin yanı sıra eğitim öğretim süreçleri yer alıyor. Üniversitelerimizde artık eğitim öğretim yüz yüze yapılacak. Üniversitelerde derslerin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle yapabilmeleri için gerekli mevzuat çalışmalarını da tamamladık ve üniversitelerimizle paylaştık. Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek."

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?

"Yani bu şekilde üniversitelerimizde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da öğrencilerimiz dersin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle alabilecek. Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleriyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek. Harmanlanmış eğitim, yüz yüze eğitimin yanı sıra bir ders veya derslerin bir kısmının internet yoluyla yapılması anlamına geliyor, uzaktan eğitimin sadece çevrim içi değil, derslere ait eğitim materyallerin bir bölümünün sisteme önceden yüklenmesi yoluyla da olabilecek. Böylece öğrencilerin diledikleri zaman canlı dersler olmadan bu derslere ve notlara ulaşabilecek."

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

"Üniversitelerin derslerin bir kısmını yüz yüze verirken 'senkron' denilen aynı anda çevrim içi olarak da öğrencilerine ulaştırabilecek, ayrıca 'asenkron' yani derslerin video kayıtlarının izlenmesinin önünü açan uygulamalar yapabilecek. Böylece yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleriyle öğretimin daha zengin şekilde yürütülmesine imkan sağlanacak. COVID-19 süreci içinde üniversitelerimiz, bu öğretim yöntemlerinden diledikleri şekilde istifade edebilecek."

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Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler hangi gün başlayacak? Üniversitede yüz yüze eğitim nasıl olacak, hibrit eğitim nasıl olur?
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