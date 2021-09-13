YÖK'ün duyurduğu takvime göre yükseköğretim kurumlarında dersler bugün itibariyle başlıyor. Okula yeni başlayanlar için oryantasyon haftası ile başlayacak olan süreç, pandemiden önce olduğu gibi yüz yüze ilerleyecek. Bu konuyla ilgili kafası karışık olan pek çok genç, üniversitede yüz yüze eğitim nasıl olacak diye araştırıyor. Ayrıca trafik ve benzeri endişelerle pek çok vatandaşın gündeminde üniversiteler ne zaman açılacak, dersler hangi gün başlayacak soruları yer alıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 YÖK akademik takvimine göre, yeni eğitim-öğretim yılı 13 Eylül'de (bugün) başlıyor. Ancak üniversiteler derslerin başlayacağı tarihi kendileri belirleyebiliyor. Bazı okullar bugün açılırken bazılarında ders başlangıcı ekim ayını bulabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirdikleri birim ile görüşmeleri daha doğru bilgi almalarını sağlayacaktır.