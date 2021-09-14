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Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:26 Son Güncelleme: 14.9.2021 09:26

Abdülkadir Ömür neden yuhalandı? İşte maça damga vuran olay...

Abdülkadir Ömür neden yuhalandı? İşte maça damga vuran olay...

Trabzonspor-Galatasaray maçında ilk yarıda yaptığı hatalar nedeniyle taraftarların yuhaladığı Abdülkadir Ömür yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamamıştı. Olay sonrası Sabah Spor'un usta yazarları konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Süper Lig'in ilk derbi maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray karşılıklı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda yaptığı top kayıpları sonrası oyundan alınan Abdülkadir Ömür, Trabzonspor taraftarları tarafından ıslıklanarak yuhalandı. Yaşanan olay sonrası genç oyuncu yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamamıştı.

SORU: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, taraftar tepkisi nedeniyle kulübede gözyaşlarını tutamadı. Genç oyuncu bu travmayı atlatabilir mi?

LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor taraftarlarına bir sözüm var; Abdülkadir Ömür öz evlattır. Kötü oynayabilir ancak bir futbolcuyu yuhalamak ve gözyaşlarına boğulmasına neden olmak taraftarlık hakkı değildir. Avcı, Abdülkadir'i kazanmak için ilk maçta 11'e koymalı.

İSKENDER GÜNEN: Abdülkadir Ömür'ün oyundan çıktığı anda üzüntüsünü anlamak mümkün. Yetenekleri olan bir isim ama şu anki ruh hali ile sıradanlaşan bir oyuncu. Abdülkadir Ömür önce öz eleştiri yapacak. Hatalarını görecek, üstüne gidecek ve de çok çalışmak zorunda. Çünkü futbolda sahne sahadır.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Abdülkadir olayında en büyük yanlış Abdullah Avcı'da. Bu çok kıymetli ve yetenekli genç, ayağı kırıldığı için uzun süre idman ve maç eksikliği yaşadı. Tam hazır değilken böyle kritik bir maçta görev verilmesi son derece yanlıştı. Tabii ki taraftarın yaptığı hareket futbol sahalarına kesinlikle yakışmayan bir davranıştı. Abdülkadir'in şu anda iyi bir morale ve desteğe ihtiyacı var. Çünkü kesinlikle kaybedilmemesi gereken bir yetenek.

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Abdülkadir Ömür neden yuhalandı? İşte maça damga vuran olay...
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