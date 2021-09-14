Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere altın fiyatları uzunca bir süredir hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Bu durum yatırımını bu yönde gerçekleştirilenlerin güncel ve canlı altın fiyatları takibini yapmasına neden oluyor. Hal böyle olunca, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu öne çıkıyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla birlikte 14 Eylül altın fiyatları;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 438,09
SATIŞ: 455,04
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.190,00
SATIŞ: 3.245,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.116,86
SATIŞ: 3.178,30
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.578,00
SATIŞ: 1.601,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.228,00
SATIŞ: 3.277,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 789,00
SATIŞ: 800,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 485,39
SATIŞ: 485,47
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