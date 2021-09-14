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Giriş Tarihi: 15.9.2021 06:20

Altın fiyatlarında sürpriz! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? (15 Eylül 2021)

Altın fiyatlarında sürpriz! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 15 Eylül 2021

Altın fiyatları, serbest piyasaların üçüncü işlem gününe son dakika hareketliliğiyle başladı. Uzun bir süredir aşağı ve yukarı yönlü dalgalanma yaşayan altın fiyatları, bugün düşüş gösteriyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı değişiklik gösteriyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül 2021 bugün...

Altın fiyatlarında son dakika... Canlı altın fiyatları, hafta içi de yakından takip ediliyor. Eylül ayının ortalarına gelmemiz ve düğün ile nikah mevsiminin sona gelinmesiyle birlikte çeyrek altın ve gram altına olan ilgi düşüş gösterdi. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen en önemli nesne olarak öne çıkıyor. Durum böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN KAÇ TL OLDU? (15 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.227,00
  • Satış: 3.276,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.215,00
  • Satış: 3.272,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 489,57
  • Satış: 489,67

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 795,00
  • Satış: 807,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.590,00
  • Satış: 1.614,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.115,34
  • Satış: 3.176,74

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 441,43
  • Satış: 458,50

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatlarında sürpriz! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? (15 Eylül 2021)
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