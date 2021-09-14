Altın fiyatlarında sürpriz! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? (15 Eylül 2021)

Altın fiyatlarında son dakika... Canlı altın fiyatları, hafta içi de yakından takip ediliyor. Eylül ayının ortalarına gelmemiz ve düğün ile nikah mevsiminin sona gelinmesiyle birlikte çeyrek altın ve gram altına olan ilgi düşüş gösterdi. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen en önemli nesne olarak öne çıkıyor. Durum böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
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ATA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
YARIM ALTIN FİYATLARI
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TAM ALTIN FİYATI
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
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