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Giriş Tarihi: 15.9.2021 01:11

AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021-2022 Açık lise AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı

AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021-2022 Açık lise AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrenci için AÖL 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini duyurmuştu. Bu kapsamda işlemler devam ederken vatandaşlar “AÖL kayıt yenileme tarihleri nedir, açık lise kaydı nasıl ve nereden yapılır?” sorularına yanıt aramaya başladı. 2021-2022 yılına ilişkin ilk dönem öncesinde vatandaşların belirlenen tarihler aralığında kayıtlarını tamamlayıp belirlenen ücreti de ödemesi gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar? İşte Açık lise kayıtlarına ilişkin tüm detaylar...

AÖL kayıt yenileme ekranı bilindiği üzere 6 Eylül tarihinde açılmıştı. Açık lise öğrencileri bu kapsamda "AÖL kayıt yenileme tarihleri nedir, açık lise kaydı nasıl ve nereden yapılır?" şeklindeki soruları gündeme taşıdı. Ekim ayında belirlenen tarihe kadar açık lise öğrencilerinin belirlenen ücreti de ilgili bankalar üzerinden yatırması gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman bitiyor, açık lise kaydı nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt tarihi ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.

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AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021-2022 Açık lise AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı
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