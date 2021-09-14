Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulu sınavları 12 Eylül Pazar günü tamamlandı. Sonrasında sorular ve cevaplar da adayların erişimine açılırken şimdi ise gözler ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları aramasına çevrildi. Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiş olup soru itirazları ise 15 Eylül 2021 tarihinde belirtilen saate kadar yapılabilecek. Peki; ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül'de erişime açılmıştı.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ