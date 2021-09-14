Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 14.9.2021 11:56

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

12 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Söz konusu sınavın hemen ardından sorular ve cevap anahtarı da adayların erişimine açılırken “ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan; sorulara itiraz süreci ise 15 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Peki; ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ATA AÖF sonuçları hakkında son bilgiler.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulu sınavları 12 Eylül Pazar günü tamamlandı. Sonrasında sorular ve cevaplar da adayların erişimine açılırken şimdi ise gözler ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları aramasına çevrildi. Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiş olup soru itirazları ise 15 Eylül 2021 tarihinde belirtilen saate kadar yapılabilecek. Peki; ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül'de erişime açılmıştı.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen büyük tehlike: K-Pop!
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olur?
CHP'li Başkan'a ihale karşılığında ultra lüks makam aracı! Piyasa değeri tam 1.5 milyon TL...
Hıncal Uluç'tan hakemlere sert sözler! 'Mesut Özil'i siz bu hale getirdiniz?'
Son dakika haberi: Trabzonspor - Galatasaray derbisinde Emre Kılınç'ın golünden sonra dikkat çeken detay! Necati Ateş, Fatih Terim'e ne dedi?
Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm! Kiralık ev şirketleri geliyor
KYK yurt ücretleri ne kadar, yurt depozitosu kaç TL? 2021-2022 KYK yurt fiyatları listesi: Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?
ARKADAŞINA GÖNDER
ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA