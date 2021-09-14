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Giriş Tarihi: 14.9.2021 21:48 Son Güncelleme: 14.9.2021 21:48

Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları kapsamında E grubu mücadele eden İspanya La Lig temsilcisi Barcelona ile Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih yeşil sahada kozlarını paylaşacak. İki dev takımın da kıran kırana mücadele vereceği ve keyifli geçmesi beklenen maçı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Barcelona Bayern Münih canlı yayın kanalı ile ilgili bilgileri Barcelona “Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?” şeklindeki sorularla araştırıyor. Merak edilen Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih amansız bir mücadele için sahaya çıkacak. 2 dev takımın heyecanlı ve keyifli geçmesi beklenen karşılaşmasını izlemek isteyenler Barcelona Bayern Münih canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek "Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi Barselona - Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;



UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu Barcelona - Bayern Münih karşılaşması 14 Eylül 2021 Salı günü, saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11'LER

BARCELONA XI: Ter Stegen, Araujo, Pique, Garcia, Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Alba, Luuk De Jong, Depay

BAYERN MÜNİH XI: Neuer, Pavard, Süle, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Musiala, Müller, Sane, Lewandowski



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PERDE AÇILIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

"Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

BUGÜN:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)



15 EYLÜL ÇARŞAMBA:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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