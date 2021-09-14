Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih amansız bir mücadele için sahaya çıkacak. 2 dev takımın heyecanlı ve keyifli geçmesi beklenen karşılaşmasını izlemek isteyenler Barcelona Bayern Münih canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek "Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi Barselona - Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;