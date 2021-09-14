Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih amansız bir mücadele için sahaya çıkacak. 2 dev takımın heyecanlı ve keyifli geçmesi beklenen karşılaşmasını izlemek isteyenler Barcelona Bayern Münih canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek "Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor.
Devler Ligi Barselona - Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;
UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu Barcelona - Bayern Münih karşılaşması 14 Eylül 2021 Salı günü, saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
"Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.
C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)
19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)
19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)