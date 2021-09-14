Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona Bayern Münih ŞL maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. E Grubu maçında, İspanyol temsilcisi Barcelona, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Barcelona Bayern Münih ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Barcelona Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar
Barcelona ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.
Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)