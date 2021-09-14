Beşiktaş, Borussia Dortmund karşısında ne yapar? Sergen Yalçın’ın Haaland taktiği...

İSKENDER GÜNEN: Özellikle Pjanic'in orta alana katılımı ile bir üst seviyeye çıktıklarını düşünüyorum. Dortmund maçı için Malatyaspor maçını ölçü almak gerçekçi olmaz. Çünkü Şampiyonlar Ligi farklı bir kulvar. Fakat her takımın olduğu gibi Dortmund'un da sorunları var. Bayer Leverkusen maçını seyrettim, savunmalarının göbeğinde önemli hatalar yaptılar.