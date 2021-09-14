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Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:43 Son Güncelleme: 14.9.2021 09:53

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşısında ne yapar? Sergen Yalçın'ın Haaland taktiği...

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşısında ne yapar? Sergen Yalçın’ın Haaland taktiği...

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi SABAH yazarları Siyah-beyazlıların, Alman ekibi karşsındaki şansını değerlendirdi. Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Domagoj Vida'nın sakatlıkları can sıkarken Sergen Yalçın'ın Norveçli yıldız Erling Haaland'a karşı alacağı önlem merak konusu...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın saat 19.45'te Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi SABAH yazarları İskender Günen, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Siyah-beyazlıların, Alman ekibi karşsındaki şansını değerlendirdi.

SORU: Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund karşısında ne yapar?

İSKENDER GÜNEN: Özellikle Pjanic'in orta alana katılımı ile bir üst seviyeye çıktıklarını düşünüyorum. Dortmund maçı için Malatyaspor maçını ölçü almak gerçekçi olmaz. Çünkü Şampiyonlar Ligi farklı bir kulvar. Fakat her takımın olduğu gibi Dortmund'un da sorunları var. Bayer Leverkusen maçını seyrettim, savunmalarının göbeğinde önemli hatalar yaptılar.

"SERGEN YALÇIN'A TAVSİYEM..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Dortmund, Leverkusen gibi güçlü bir rakibe deplasmanda 4 gol attı. Üstelik 3 defa yenik duruma düştüğü maçı çevirip kazandı. Sistem var, kondisyon üst düzeyde, Haaland gibi de çok iyi, yıpratıcı, etkili bir santrfora sahip. Benim Sergen Yalçın'a tavsiyem, 3 savaşçı orta saha ile bu maçı oynaması.

"VİDA'NIN EKSİKLİĞİ ÇOK BÜYÜK HANDİKAP"

LEVENT TÜZEMEN: Sergen Yalçın ve öğrencileri için Dortmund maçı gerçek test maçı olacak. Ayrıca Avrupa'da yabancı sınırı olmayacağından dolayı Sergen Yalçın kadro oluşturmakta özgürce davranacaktır. Vida'nın eksikliği çok büyük handikap çünkü Dortmund'un golcüsü Haaland yerden de havadan da tutulması çok zor bir golcü. Vida olsaydı Haaland rahat hareket edemezdi. Beşiktaş doğru alan savunması yaparsa fazla pozisyon vermeyebilir.

"HİÇBİRİ KOLAY LOKMA DEĞİL"

GÜRCAN BİLGİÇ: Artık 'ustalar' takımı haline geldiler. Her rakip için tehdit eden olacaklardır. Dortmund dışındaki iki rakip de liglerinde şampiyonlar. Hiçbiri kolay lokma değil. Sergen Yalçın'ın dediği gibi, rakibin temposuna ayak uydurmaları lazım. Yoksa beklemedikleri ağır darbeler alabilirler.

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Beşiktaş, Borussia Dortmund karşısında ne yapar? Sergen Yalçın'ın Haaland taktiği...
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