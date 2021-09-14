Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili şu sıralar araştırmalar hız kazandı. 5 Eylül tarihinde sona eren İOKBS sınavının ardından gözler MEB'in resmi sitesinden gelecek açıklamaya çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgula ekranı
Bursluluk sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu. Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Bursluluk sınav sonuçları açıklanmadı. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.