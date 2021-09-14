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Giriş Tarihi: 14.9.2021 14:28 Son Güncelleme: 14.9.2021 14:33

Cezayirli judocu Fethi Nourine İsrailli rakibiyle eşleşmek istemedi, 10 yıl men cezası aldı!

AA
Cezayirli judocu Fethi Nourine İsrailli rakibiyle eşleşmek istemedi, 10 yıl men cezası aldı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Filistin'e destek vermek amacıyla İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için oyunlardan çekilen Cezayirli judocu Fethi Nourine, spordan 10 yıl men cezası aldı.

Uluslararası Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Tokyo 2020'de 73 kiloda mücadele ederken organizasyondan çekilen Cezayirli judocu Nourine ve antrenörü Amar Benikhlef hakkında açıklanan disiplin soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.

Nourine ve antrenörü Benikhlef'in söz konusu eylemiyle olimpiyatları "politik ve dini propaganda" aracı olarak kullanması gerekçesiyle taraflara spordan 10 yıl men cezası verildiği kaydedildi.

Yaşanan olayın spor adına kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada, tarafların karara itiraz etmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurabileceği ifade edildi.

Tokyo 2020'de İsrailli Tohar Butbul ile olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı alan Nourine ve antrenörü Benikhlef, organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük." ifadelerini kullanmıştı.

Nourine, yine Tokyo'da düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda aynı gerekçeyle turnuvadan çekilmişti.

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Cezayirli judocu Fethi Nourine İsrailli rakibiyle eşleşmek istemedi, 10 yıl men cezası aldı!
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