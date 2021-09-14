Bir süredir beklenen DGS tercih/yerleştirme sonuçları 14 Eylül Salı günü erişime açıldı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından DGS kayıt tarihleri adayların gündeminde yer almaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı puanı ile üniversiteye yerleşen öğrenciler, üniversite kayıtlarının başlangıç ve bitiş tarihini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; "DGS kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021-2022 DGS Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek?" sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili gerekli bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.