Bir süredir beklenen DGS tercih/yerleştirme sonuçları 14 Eylül Salı günü erişime açıldı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından DGS kayıt tarihleri adayların gündeminde yer almaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı puanı ile üniversiteye yerleşen öğrenciler, üniversite kayıtlarının başlangıç ve bitiş tarihini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; "DGS kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021-2022 DGS Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek?" sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili gerekli bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.