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Giriş Tarihi: 14.9.2021 16:42 Son Güncelleme: 14.9.2021 16:43

DGS kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM ile 2021-2022 DGS Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek?

DGS kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM ile 2021-2022 DGS Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek?

DGS tercih sonuçları 14 Eylül Salı günü adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise DGS kayıtları gündeme geldi. Dikey Geçiş Sınavı puanı ile üniversiteye yerleşen öğrenciler, “2021-2022 DGS Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? DGS kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte DGS üniversite kayıt tarihleri ve bilgiler.

Bir süredir beklenen DGS tercih/yerleştirme sonuçları 14 Eylül Salı günü erişime açıldı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından DGS kayıt tarihleri adayların gündeminde yer almaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı puanı ile üniversiteye yerleşen öğrenciler, üniversite kayıtlarının başlangıç ve bitiş tarihini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; "DGS kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021-2022 DGS Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek?" sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili gerekli bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

KAYIT LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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DGS kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM ile 2021-2022 DGS Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek?
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