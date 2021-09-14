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Giriş Tarihi: 14.9.2021 10:19 Son Güncelleme: 14.9.2021 10:42

Ersan Kay'dan Cristiano Ronaldo için çok özel çalışma

DHA
Ersan Kay’dan Cristiano Ronaldo için çok özel çalışma

Yaptığı akrilik boya çalışmalarıyla adından söz ettiren Ersan Kay, Cristiano Ronaldo çizimini yıldız oyuncuya takdim etti. Yoğun izdihamın yaşandığı kalabalıkta Ersan Kay, Ronaldo'nun dikkatini çekmeyi başardı. Pandemiden dolayı taraftarlara çok yaklaşmak istemeyen yıldız oyuncu, özel güvenliği aracılığıyla sanatçının hediyesini aldı. Hayatını kaybeden babasının ve oğlunun da yüzlerini tuvale resmedildiğini gören Ronaldo, şaşkınlığını gizleyemedi. Duygulanan yıldız oyuncu, hediye için teşekkür ettiğini ileterek, imzalı takım formasını sanatçıya ulaştırdı.

Genç yaşlarında hayatını kaybeden babasının ve en büyük oğlunun yer aldığı resmi gören Ronaldo, şaşkınlığını gizleyemedi. Sanatçı Ersan Kay'a çizimden dolayı çok mutlu olduğunu ve teşekkür ettiğini ileten yıldız futbolcu, çizim karşılığında sanatçıya imzalı takım formasını hediye etti.

İsviçre'nin Basel kentinde büyüyen sanatçı Ersan Kay, spor dünyasından önemli isimleri yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Daha önce ünlü futbolcu, teknik direktör ve daha birçok ismi resmeden sanatçı Ersan Kaya, yaptığı akrilik boya çalışmalarıyla önemli eserlere imza atmayı sürdürüyor. Ersan Kay bu kez dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için özel bir çizim gerçekleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak Manchester United'ın ülkeye gelmesini takip eden Ersan Kay, United takımını karşılayan taraftarların arasına karıştı.

Yoğun izdihamın yaşandığı kalabalıkta Ersan Kay, Ronaldo'nun dikkatini çekmeyi başardı. Pandemiden dolayı taraftarlara çok yaklaşmak istemeyen yıldız oyuncu, özel güvenliği aracılığıyla sanatçının hediyesini aldı. Hayatını kaybeden babasının ve oğlunun da yüzlerini tuvale resmedildiğini gören Ronaldo, şaşkınlığını gizleyemedi. Duygulanan yıldız oyuncu, hediye için teşekkür ettiğini ileterek, imzalı takım formasını sanatçıya ulaştırdı.

YOUNG BOYS TARAFTARLARININ RONALDO İZDİHAMI

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak olan Manchester United, İsviçre'de yoğun ilgiyle karşılandı. İlginin kaynağı ise eski takımına geri dönen Cristiano Ronaldo'yu yakından görmek isteyen Young Boys taraftarıydı. Rakip takım taraftarlarının karşılamada saatlerce beklediği 36 yaşındaki Portekizli, pandemi dolayısıyla taraftarla bir araya gelemedi.

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Ersan Kay'dan Cristiano Ronaldo için çok özel çalışma
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