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Giriş Tarihi: 14.9.2021 14:21

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Eylül Salı: Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Eylül Salı: Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmeye devam eden evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Eylül Salı itibarıyla araştırılmaya başlandı. Engelli vatandaşlara ve onların ailelerine ekonomik anlamda destek sağlamak amacıyla yapılan yardım ödemeleri bu ay hesaplara yatırılacak. Bu kapsamda; “Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?” sorusuna yanıt aranırken sorgulama işlemleri ise e-Devlet ekranı ve SMS ile yapılabilecek. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Eylül 2021 Salı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatlarını devam ettirebilmeleri açısından ekonomik destek sağlanması için verilen evde bakım maaşı ödemeleri hakkında araştırmalar sürüyor. Her ay belirli tarihlerde yatırılan ödenek için sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden yapılırken aynı zamanda SMS ile de sonuçlar öğrenilebiliyor. Bu başlık altından; evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Bu bilgilere göre evde bakım maaşının 15 Eylül'de ödenmesi bekleniyor.

Öte yandan Bakan Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657,86 TLden 1797,97 TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'evde bakım yardımı' yapıldığını aktardı. Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirterek, "968,2 milyon TL evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan" Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

– Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.

– Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

– 30.07.2006 tarih 26244 sayılı "Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Eylül Salı: Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, sonuçlar nasıl öğrenilir?
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