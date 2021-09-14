Fenerlab çalışmıyor

1 ayda Kanarya’da yaşanan 15 sakatlık, Samandıra’da futbolculara test yapan laboratuvarı gündeme getirdi
GÜRCAN BİLGİÇ
Testlerin yapılmadığını duyuyoruz. Herkes aynı çalışmayı yapınca, eksikler tamamlanmıyor. Fenerlab atıl bir şekilde duruyor Samandıra'da.
LEVENT TÜZEMEN
Futbolcular için 3 kural vardır; iyi çalışacaksın, iyi besleneceksin, iyi dinleneceksin... Buna uymayanlar ağır idmanları kaldıramıyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Fazla sakatlık problemlerinin iki nedeni vardır; biri yanlış idmanlar, diğeri ve daha önemlisi futbolcuların kendilerine iyi bakmamaları.
SORU: F.Bahçe sahasında Sivas'ıgeçemedi. Pereira neyi yanlış yaptı?Ayrıca çok sakatlık yaşandı. Bununolmasının özel bir nedeni var mı?
GÜRCAN BİLGİÇ: Sivas beraberliğiPereira'ya fatura edilemez. Altay'ın hatasıylayenilen gol, takımın taktiği veya kuruluşuylailgili değil. Portekizli hoca kendisindenöncekilerin kaderiyle tanıştı. ErsunYanal'ı da Erol Bulut'u dayolundan çeviren böylebasit ve sarsak hatalarlayenilen gollerdi. Bundansonra da Sivasspor gibi 6-7oyuncu ile kapanan rakiplerekarşı oynayacaklar.Bunu çözmenin formülünübulmak zorundalar.Yoksa her maç bir kahramançıkartmaları lazım. Sakatlıksayısının bu kadar çok olması,kuvvet antrenmanlarında sorunolduğunu gösteriyor. Testlerin yapılmadığınıduyuyoruz. Herkes aynı çalışmayıyapınca, eksikler tamamlanmıyor. Fenerlabatıl bir şekilde duruyor Samandıra'da.
ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin Sivasmaçında yeni oyuncuları takıma girdi.Bunların uyum sağlamaları için birazzamana ihtiyaç var. Berisha iyi bir santrforama yeni bir takıma geldiğinizde çabukadapte olmak için en zor görev yeri santrfordur.Rossi de yorulana kadar dar alandakiçabukluğu ve adam eksiltmeleriyle iyi birperformans sergiledi. Meyer de faydalı olacakbir oyuncu. F.Bahçe'de en fazla çalışılmasıgereken yer, ortadan ver-kaçlarlakapalı defans arasında pozisyonbulabilmek. Bunlar çokeksik. Fazla sakatlık problemlerininiki önemli nedeni vardır;bir tanesi yanlış idmanlar.Bana göre daha daönemlisi futbolcularınkendilerine iyi bakmamaları.En canlı örnekİrfan Can. Son senesinebakıyorum, devamlı adaleproblemleri var.
HOCANIN AKLI KARIŞTI
LEVENT TÜZEMEN: Pereira, ilk 3 hafta kafasındaki 11'i sahaya yansıtıp başarılı olmuştu. Son yapılan 4 transferPereira'nın aklını karıştırdı veF.Bahçe'nin oyun ritmine zarar verdi. Valencia ile maça başlamamak, yeni golcü Berisha'ya şans tanımak hataydı. Pereira kazanan takımı korumaya devam etmeli, son anda gelenler rekabet adına daha sonra şans bulmalı. Ancakher oyuncuya aynıantrenmanı yaptıramazsınız. Futbolcular için 3 kural vardır; iyi çalışacaksın, iyi besleneceksin, iyi dinleneceksin. Bu kurala uymayanlar Pereira'nın ağır idmanları sonrası sakatlık yaşamaya başladı. Adale sakatlıkları ya fazla yüklenmekten ya da oyuncunun kendine iyi bakmamasından gerçekleşir.
İSKENDER GÜNEN: Kalite açısından vasat, mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Sivasspor gibi dirençli bir takıma karşı öne geçmek öz güveni artırma açısından büyük bir önem taşır. Ama futboluniçinde olan kaleci Altay'ınyaptığı büyük bir hata, sonucu eşitledi. İkinci yarıya başlarken Pereira'nın maçta hiçbir üretkenliği olmayan Berisha'yı oyundan alması gerekirdi. Görünene göre Valencia bu takımınvazgeçilmezi. Darbeye bağlı olmayan sakatlıklar fazla olduğu için antrenman yüklemelerinin yanlışlığı büyük bir neden gibi gözükmekte.
FENERLAB NEDİR?
ÖZEL bir analiz merkezi sisteminin Fenerbahçe ismine uyarlanmış halidir. Futbolcularınvücutlarına bağlanan özel cihazlarlaadale-kas grupları inceleniyor. Elde edilen verilere göre, futbolculara özel antrenman programı hazırlanıyor. Böylece kas sakatlık riski azaltılıyor. 3 boyutlu görüntüleme sistemi ile de sporcuların vücudunda aşırı yüklenilen bölgeler, sakatlığa nedenolmadan önce tespitediliyor.
PEREİRA NE DEMİŞTİ?
F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, Sivas maçı sonrası sakatlıklarla ilgili gelen soruya, "Biz yoğun ve baskılı bir oyun istiyoruz. Oyuncuların bu tempoya alışması gerekiyor. Milli takımlar da bizi etkiliyor. Bu sakatlıkların idman veya maç temposuyla ilgili olmadığını düşünüyorum" yanıtını vermişti.
DORTMUND'UN KÖTÜ DEFANSI KARTAL'IN AVANTAJI
SORU: Beşiktaş, UEFAŞampiyonlar Ligi'nde Dortmundkarşısında ne yapar?
İSKENDER GÜNEN: ÖzelliklePjanic'in orta alana katılımı ile bir üst seviyeyeçıktıklarını düşünüyorum. Dortmundmaçı için Malatyaspor maçını ölçü almak gerçekçiolmaz. Çünkü Şampiyonlar Ligi farklıbir kulvar. Fakat her takımın olduğugibi Dortmund'un da sorunları var. BayerLeverkusen maçını seyrettim, savunmalarınıngöbeğinde önemli hatalar yaptılar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Dortmund, Leverkusengibi güçlü bir rakibe deplasmanda 4 gol attı.Üstelik 3 defa yenik duruma düştüğü maçı çeviripkazandı. Sistem var, kondisyon üst düzeyde,Haaland gibi de çok iyi, yıpratıcı, etkilibir santrfora sahip. Benim Sergen Yalçın'atavsiyem, 3 savaşçı orta saha ile bu maçı oynaması.
LEVENT TÜZEMEN: Sergen Yalçın ve öğrencileriiçin Dortmund maçı gerçek test maçı olacak.Ayrıca Avrupa'da yabancı sınırı olmayacağındandolayı Sergen Yalçın kadro oluşturmakta özgürcedavranacaktır. Vida'nın eksikliği çok büyükhandikap çünkü Dortmund'un golcüsüHaaland yerden de havadan da tutulmasıçok zor bir golcü. Vida olsaydı Haaland rahathareket edemezdi. Beşiktaş doğru alan savunmasıyaparsa fazla pozisyon vermeyebilir.GÜRCAN BİLGİÇ: Artık 'ustalar' takımı halinegeldiler. Her rakip için tehdit eden olacaklardır.Dortmund dışındaki iki rakip de liglerindeşampiyonlar. Hiçbiri kolay lokma değil.Sergen Yalçın'ın dediği gibi, rakibin temposunaayak uydurmaları lazım. Yoksa beklemedikleriağır darbeler alabilirler.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Avcı'nın hatasıikinci yarıda gelişti. Takım istediği futboluoynayamazken Bakasetas hem iyiişler yapamadı hem de yıprandı. Çokönceden Siopis ile değişmesi gerekirdi.G.Saray önemli girişimleri harcamasasonuç olumsuz gelişirdi. Terim'inteknik yanlışını görmedim. Genelsorun, son iki maçta 2 farklı öne geçentakımın skoru koruyamayışı. Buna dabir formül üretmesi lazım.
LEVENT TÜZEMEN: Avcı'nınÖmür ile İsmail'i çıkarıp Yusuf ileTrondsen'i oyuna alması Trabzon'uhareketlendirdi. Terim'in takımgüvenliği adına Morutan'ı oyundanalması G.Saray'a olumsuz yansıdı.Özellikle sakatlanan Emre ile birlikteMorutan'ın yerine giren Babel-Aytaçikilisi G.Saray'ın pas ritmine zarar verdiğigibi takımın etkisiz oynamasınaneden oldu. Morutan, 6 ikili mücadelenin5'ini kazandı, takım güvenliği içinoyuna giren Aytaç, 6 top kaybı yaparken2 ikili mücadelenin birini kazandı.Bu istatistik Terim'in Aytaç tercihininyanlış olduğunu gösterir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Gollü geçmesinedeniyle herkes memnun. Nasıloluyor anlamadım. Teknik olarakiki taraf adına da rezalet bir maçyaşandı. Son 20 dakika orta sahasızoynandı maç. Disiplin de bitmiş,kondisyon da… Fatih hocaikinci kez, 2-0 öndeykenpuan kaybetti. Trabzonspordefansı evlere şenlik.
İSKENDER GÜNEN: Bumaçta bir kez daha gördük,Djaniny ve Gervinho gibi ofansifanlamda takıma büyük katkıyapan oyuncular kadroda olmadıklarızaman sorunlar ortaya çıkıyor.2-0'dan sonra durumu 2-2'ye getirebilmekde Trabzonspor açısındanbaşarı. Terim'in oyun stratejisi doğru.Fakat Morutan ve Emre Kılınç'ınçıkması oyunda üstünlüğünTrabzonspor'a geçmesini sağladı.
ÖMÜR ÖZ EVLATTIR
SORU: Trabzonspor'da AbdülkadirÖmür, taraftar tepkisi nedeniyle kulübedegözyaşlarını tutamadı. Gençoyuncu bu travmayı atlatabilir mi?
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor taraftarlarınabir sözüm var; Abdülkadir Ömüröz evlattır. Kötü oynayabilir ancak birfutbolcuyu yuhalamak ve gözyaşlarınaboğulmasına neden olmak taraftarlıkhakkı değildir. Avcı, Abdülkadir'ikazanmak için ilk maçta 11'e koymalı.
İSKENDER GÜNEN: AbdülkadirÖmür'ün oyundan çıktığı anda üzüntüsünüanlamak mümkün. Yetenekleri olan birisim ama şu anki ruh hali ile sıradanlaşanbir oyuncu. Abdülkadir Ömür önceöz eleştiri yapacak. Hatalarını görecek,üstüne gidecek ve de çok çalışmak zorunda.Çünkü futbolda sahne sahadır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Abdülkadir olayındaen büyük yanlış Abdullah Avcı'da. Buçok kıymetli ve yetenekli genç, ayağı kırıldığıiçin uzun süre idman ve maç eksikliğiyaşadı. Tam hazır değilken böyle kritikbir maçta görev verilmesi son dereceyanlıştı. Tabii ki taraftarın yaptığıhareket futbol sahalarınakesinlikle yakışmayan birdavranıştı. Abdülkadir'inşu anda iyi bir moraleve desteğe ihtiyacı var.Çünkü kesinliklekaybedilmemesigereken biryetenek.