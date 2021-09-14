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Giriş Tarihi: 14.9.2021

Fenerlab çalışmıyor

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Fenerlab çalışmıyor

1 ayda Kanarya’da yaşanan 15 sakatlık, Samandıra’da futbolculara test yapan laboratuvarı gündeme getirdi

GÜRCAN BİLGİÇ
Testlerin yapılmadığını duyuyoruz. Herkes aynı çalışmayı yapınca, eksikler tamamlanmıyor. Fenerlab atıl bir şekilde duruyor Samandıra'da.

LEVENT TÜZEMEN
Futbolcular için 3 kural vardır; iyi çalışacaksın, iyi besleneceksin, iyi dinleneceksin... Buna uymayanlar ağır idmanları kaldıramıyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Fazla sakatlık problemlerinin iki nedeni vardır; biri yanlış idmanlar, diğeri ve daha önemlisi futbolcuların kendilerine iyi bakmamaları.

SORU: F.Bahçe sahasında Sivas'ı geçemedi. Pereira neyi yanlış yaptı? Ayrıca çok sakatlık yaşandı. Bunun olmasının özel bir nedeni var mı?

GÜRCAN BİLGİÇ: Sivas beraberliği Pereira'ya fatura edilemez. Altay'ın hatasıyla yenilen gol, takımın taktiği veya kuruluşuyla ilgili değil. Portekizli hoca kendisinden öncekilerin kaderiyle tanıştı. Ersun Yanal'ı da Erol Bulut'u da yolundan çeviren böyle basit ve sarsak hatalarla yenilen gollerdi. Bundan sonra da Sivasspor gibi 6-7 oyuncu ile kapanan rakiplere karşı oynayacaklar. Bunu çözmenin formülünü bulmak zorundalar. Yoksa her maç bir kahraman çıkartmaları lazım. Sakatlık sayısının bu kadar çok olması, kuvvet antrenmanlarında sorun olduğunu gösteriyor. Testlerin yapılmadığını duyuyoruz. Herkes aynı çalışmayı yapınca, eksikler tamamlanmıyor. Fenerlab atıl bir şekilde duruyor Samandıra'da.

ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin Sivas maçında yeni oyuncuları takıma girdi. Bunların uyum sağlamaları için biraz zamana ihtiyaç var. Berisha iyi bir santrfor ama yeni bir takıma geldiğinizde çabuk adapte olmak için en zor görev yeri santrfordur. Rossi de yorulana kadar dar alandaki çabukluğu ve adam eksiltmeleriyle iyi bir performans sergiledi. Meyer de faydalı olacak bir oyuncu. F.Bahçe'de en fazla çalışılması gereken yer, ortadan ver-kaçlarla kapalı defans arasında pozisyon bulabilmek. Bunlar çok eksik. Fazla sakatlık problemlerinin iki önemli nedeni vardır; bir tanesi yanlış idmanlar. Bana göre daha da önemlisi futbolcuların kendilerine iyi bakmamaları. En canlı örnek İrfan Can. Son senesine bakıyorum, devamlı adale problemleri var.

HOCANIN AKLI KARIŞTI

LEVENT TÜZEMEN: Pereira, ilk 3 hafta kafasındaki 11'i sahaya yansıtıp başarılı olmuştu. Son yapılan 4 transfer Pereira'nın aklını karıştırdı ve F.Bahçe'nin oyun ritmine zarar verdi. Valencia ile maça başlamamak, yeni golcü Berisha'ya şans tanımak hataydı. Pereira kazanan takımı korumaya devam etmeli, son anda gelenler rekabet adına daha sonra şans bulmalı. Ancak her oyuncuya aynı antrenmanı yaptıramazsınız. Futbolcular için 3 kural vardır; iyi çalışacaksın, iyi besleneceksin, iyi dinleneceksin. Bu kurala uymayanlar Pereira'nın ağır idmanları sonrası sakatlık yaşamaya başladı. Adale sakatlıkları ya fazla yüklenmekten ya da oyuncunun kendine iyi bakmamasından gerçekleşir.

İSKENDER GÜNEN: Kalite açısından vasat, mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Sivasspor gibi dirençli bir takıma karşı öne geçmek öz güveni artırma açısından büyük bir önem taşır. Ama futbolun içinde olan kaleci Altay'ın yaptığı büyük bir hata, sonucu eşitledi. İkinci yarıya başlarken Pereira'nın maçta hiçbir üretkenliği olmayan Berisha'yı oyundan alması gerekirdi. Görünene göre Valencia bu takımın vazgeçilmezi. Darbeye bağlı olmayan sakatlıklar fazla olduğu için antrenman yüklemelerinin yanlışlığı büyük bir neden gibi gözükmekte.

FENERLAB NEDİR?
ÖZEL bir analiz merkezi sisteminin Fenerbahçe ismine uyarlanmış halidir. Futbolcuların vücutlarına bağlanan özel cihazlarla adale-kas grupları inceleniyor. Elde edilen verilere göre, futbolculara özel antrenman programı hazırlanıyor. Böylece kas sakatlık riski azaltılıyor. 3 boyutlu görüntüleme sistemi ile de sporcuların vücudunda aşırı yüklenilen bölgeler, sakatlığa neden olmadan önce tespit ediliyor.

PEREİRA NE DEMİŞTİ?
F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, Sivas maçı sonrası sakatlıklarla ilgili gelen soruya, "Biz yoğun ve baskılı bir oyun istiyoruz. Oyuncuların bu tempoya alışması gerekiyor. Milli takımlar da bizi etkiliyor. Bu sakatlıkların idman veya maç temposuyla ilgili olmadığını düşünüyorum" yanıtını vermişti.

DORTMUND'UN KÖTÜ DEFANSI KARTAL'IN AVANTAJI

SORU: Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund karşısında ne yapar?

İSKENDER GÜNEN: Özellikle Pjanic'in orta alana katılımı ile bir üst seviyeye çıktıklarını düşünüyorum. Dortmund maçı için Malatyaspor maçını ölçü almak gerçekçi olmaz. Çünkü Şampiyonlar Ligi farklı bir kulvar. Fakat her takımın olduğu gibi Dortmund'un da sorunları var. Bayer Leverkusen maçını seyrettim, savunmalarının göbeğinde önemli hatalar yaptılar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Dortmund, Leverkusen gibi güçlü bir rakibe deplasmanda 4 gol attı. Üstelik 3 defa yenik duruma düştüğü maçı çevirip kazandı. Sistem var, kondisyon üst düzeyde, Haaland gibi de çok iyi, yıpratıcı, etkili bir santrfora sahip. Benim Sergen Yalçın'a tavsiyem, 3 savaşçı orta saha ile bu maçı oynaması.

LEVENT TÜZEMEN: Sergen Yalçın ve öğrencileri için Dortmund maçı gerçek test maçı olacak. Ayrıca Avrupa'da yabancı sınırı olmayacağından dolayı Sergen Yalçın kadro oluşturmakta özgürce davranacaktır. Vida'nın eksikliği çok büyük handikap çünkü Dortmund'un golcüsü Haaland yerden de havadan da tutulması çok zor bir golcü. Vida olsaydı Haaland rahat hareket edemezdi. Beşiktaş doğru alan savunması yaparsa fazla pozisyon vermeyebilir. GÜRCAN BİLGİÇ: Artık 'ustalar' takımı haline geldiler. Her rakip için tehdit eden olacaklardır. Dortmund dışındaki iki rakip de liglerinde şampiyonlar. Hiçbiri kolay lokma değil. Sergen Yalçın'ın dediği gibi, rakibin temposuna ayak uydurmaları lazım. Yoksa beklemedikleri ağır darbeler alabilirler.

TERİM YENİ FORMÜL ÜRETMELİ

SORU: Trabzon-G.Saray maçında hocaların performansı nasıldı?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Avcı'nın hatası ikinci yarıda gelişti. Takım istediği futbolu oynayamazken Bakasetas hem iyi işler yapamadı hem de yıprandı. Çok önceden Siopis ile değişmesi gerekirdi. G.Saray önemli girişimleri harcamasa sonuç olumsuz gelişirdi. Terim'in teknik yanlışını görmedim. Genel sorun, son iki maçta 2 farklı öne geçen takımın skoru koruyamayışı. Buna da bir formül üretmesi lazım.

LEVENT TÜZEMEN: Avcı'nın Ömür ile İsmail'i çıkarıp Yusuf ile Trondsen'i oyuna alması Trabzon'u hareketlendirdi. Terim'in takım güvenliği adına Morutan'ı oyundan alması G.Saray'a olumsuz yansıdı. Özellikle sakatlanan Emre ile birlikte Morutan'ın yerine giren Babel-Aytaç ikilisi G.Saray'ın pas ritmine zarar verdiği gibi takımın etkisiz oynamasına neden oldu. Morutan, 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, takım güvenliği için oyuna giren Aytaç, 6 top kaybı yaparken 2 ikili mücadelenin birini kazandı. Bu istatistik Terim'in Aytaç tercihinin yanlış olduğunu gösterir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Gollü geçmesi nedeniyle herkes memnun. Nasıl oluyor anlamadım. Teknik olarak iki taraf adına da rezalet bir maç yaşandı. Son 20 dakika orta sahasız oynandı maç. Disiplin de bitmiş, kondisyon da… Fatih hoca ikinci kez, 2-0 öndeyken puan kaybetti. Trabzonspor defansı evlere şenlik.

İSKENDER GÜNEN: Bu maçta bir kez daha gördük, Djaniny ve Gervinho gibi ofansif anlamda takıma büyük katkı yapan oyuncular kadroda olmadıkları zaman sorunlar ortaya çıkıyor. 2-0'dan sonra durumu 2-2'ye getirebilmek de Trabzonspor açısından başarı. Terim'in oyun stratejisi doğru. Fakat Morutan ve Emre Kılınç'ın çıkması oyunda üstünlüğün Trabzonspor'a geçmesini sağladı.

ÖMÜR ÖZ EVLATTIR

SORU: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, taraftar tepkisi nedeniyle kulübede gözyaşlarını tutamadı. Genç oyuncu bu travmayı atlatabilir mi?

LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor taraftarlarına bir sözüm var; Abdülkadir Ömür öz evlattır. Kötü oynayabilir ancak bir futbolcuyu yuhalamak ve gözyaşlarına boğulmasına neden olmak taraftarlık hakkı değildir. Avcı, Abdülkadir'i kazanmak için ilk maçta 11'e koymalı.

İSKENDER GÜNEN: Abdülkadir Ömür'ün oyundan çıktığı anda üzüntüsünü anlamak mümkün. Yetenekleri olan bir isim ama şu anki ruh hali ile sıradanlaşan bir oyuncu. Abdülkadir Ömür önce öz eleştiri yapacak. Hatalarını görecek, üstüne gidecek ve de çok çalışmak zorunda. Çünkü futbolda sahne sahadır.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Abdülkadir olayında en büyük yanlış Abdullah Avcı'da. Bu çok kıymetli ve yetenekli genç, ayağı kırıldığı için uzun süre idman ve maç eksikliği yaşadı. Tam hazır değilken böyle kritik bir maçta görev verilmesi son derece yanlıştı. Tabii ki taraftarın yaptığı hareket futbol sahalarına kesinlikle yakışmayan bir davranıştı. Abdülkadir'in şu anda iyi bir morale ve desteğe ihtiyacı var. Çünkü kesinlikle kaybedilmemesi gereken bir yetenek.

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