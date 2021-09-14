Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a Arda Turan'dan kötü haber! Sakatlığı tahmin edilenden uzun sürecek...
Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:17 Son Güncelleme: 14.9.2021 09:27

Galatasaray'a Arda Turan'dan kötü haber! Sakatlığı tahmin edilenden uzun sürecek...

Galatasaray’a Arda Turan’dan kötü haber! Sakatlığı tahmin edilenden uzun sürecek...

Galatasaray'da kaptan Arda Turan'dan kötü haber geldi! Sol ayak bileğinden bir operasyon geçiren Arda Turan'ın durumunun tahmin edilenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Arda Turan'ın sahalara dönüş tarihinin uzayacağı ifade edildi.

Önce Kasımpaşa sonra Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçen fakat avantajı koruyamayarak beraberliğe razı olan Galatasaray'a Arda Turan'dan kötü haber geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de 'Arda gibi bir oyuncunun tecrübesinden yararlanmak isterdik.' açıklamasını yapmıştı.

ARDA TURAN'DAN KÖTÜ HABER! EN AZ 2 AY YOK...

Randers ve Giresunspor maçlarında sakatlıklar yaşayan ve yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Arda Turan'dan kötü haber geldi.

Sol ayak bileğindeki iç yan bağlarında kopma meydana gelen ve operasyon geçiren Arda'yı, uzun bir tedavi süreci bekliyor.

34 yaşındaki hücum oyuncusunun sahalara dönüşünün 2-3 ayı bulacak olması, teknik direktör Fatih Terim'in keyfini kaçırdı. Terim, Kasımpaşa'dan sonra Trabzonspor maçında da 2-0'ı koruyamayan takımının saha içinde Arda gibi lider bir oyuncuyu aradığını ifade etmişti.

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Galatasaray'a Arda Turan'dan kötü haber! Sakatlığı tahmin edilenden uzun sürecek...
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