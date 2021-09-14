Gördün mü hocam!

Bordo-mavili takım karşısında ilk yarıdaki futbol, Galatasaray teknik heyetinin keyfini yerine getirdi. Florya’daki hücum çalışmalarının Trabzonspor’a karşı sonuca ulaşması sonrasında takımın geleceğine yönelik umutlar da iyice arttı
Sezon başından beri savunmada yaptığı bireysel hataların bedelini ödeyen Galatasaray, lig veAvrupa'daki 10 maçın 9'unda kalesinigole kapatamadı. PSV, St. Johnstone ve Kasımpaşa'dan yediği gollere milli arada çalışan sarı-kırmızılı takım, bu kez benzer hatayla rakibi Trabzonspor'u avladı. Florya'daki maç taktiği Trabzon'da ilk yarıda tutunca teknik heyetin keyfi yerine geldi.
'TÜM HAFTA İDMANLARDA BU GOL İÇİN ÇALIŞMIŞTIK'
Trabzonspor maçında forvet Halil ve arkasındakiKerem'den başlayan hücum prese orta sahadanEmre Kılınç, Morutan ve Cicaldau destekverdi. Kaptığı toplarla geçiş hücumuna çıkan Galatasaraytehlikeli kontrataklar bulurken, skor 2-2 iken Yusuf'un çizgiden çıkardığı Halil'in şutuile galibiyet kaçtı. Trabzon'daki ilk gol ise EdgarIe'nin kaleye geri pasında araya giren Emre Kılınç'lageldi. Kendisini rakibin arkasına saklayanEmre, Florya'daki çalışmaları sahada uyguladı.Gole sevinen yardımcı antrenör Necati Ateş, teknikdirektörü Fatih Terim'e dönerek, "Hocam golünasıl attık gördün mü? Tüm hafta buna çalışmıştık"diyerek sevincini paylaştı.
EMRE KILINÇ: KULÜBEDE OTURMAYA GELMEDIM!
BARIŞ Alper, Berkan Kutlu, Cicaldau ve Morutan'ın gelişi sonrasında gözden düşen Emre Kılınç'a transfer döneminde Bologna ve Genoa'dan teklif geldi. İtalyan kulüplerinin kiralama isteğini ise yönetim kabul etmedi. Takımda kalan Emre, "Galatasaray'a kulübede oturmak için gelmedim. Gerçek Emre'yi herkes görecek" diyerek milli arada hırs yaptı ve Trabzonspor maçı öncesinde hocasının gözüne girmeyi başardı. İlk 45 dakikada sahanın yıldızı olan oyuncunun sakatlık durumu ise MR sonuçlarına göre netleşecek.
KAPTANA ALKIŞ
Uruguay'dan 20 saat süren yolculukla Trabzon'a dinlenemeden gelen Fernando Muslera, 2-2 biten maçta hatasız oynadı. Teknik heyet ve takım arkadaşları da soyunma odasında Muslera'yı uzun ve zorlu yolculuğa rağmen gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.