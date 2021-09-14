Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:34

GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımına ilişkin başvurularını tamamladı. Başvuruların alınmasının ardından gözler GSB kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Yapılacak kura çekiminin ardından binlerce aday belirtilen pozisyonlarda istihdam edebilmek için sınava girmeye hak kazanmış olacak. Öte yandan; sonraki süreçte ise GSB kura sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki; GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura çekimi tarihi ile kura sonuçları sorgulama ekranı.

Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı yapacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuş ve sonrasında ise başvurular alınmıştı. 27 Ağustos tarihinde alınan başvuruların ardından gözler GSB işçi alımı kura çekimi tarihine çevrildi. Hem kadın hem erkek olmak üzere istihdam sağlanabilecek olup adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor. Peki; GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB kura çekimi ve GSB kura sonuçları ekranı!

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR tarafından düzenlenecek olan kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek. Kuranın yapılacağı yer henüz açıklanmadı ancak ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından duyurulacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleşecek.

Gençlik Spor Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

KURA TAKİP SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'un ortaklığıyla gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) çekilişinin ardından merakla araştırılan kura sonuçları, kurumun açıkladığı sayfa üzerinden erişime açılacak. Her ilde kurulan komisyon ile belirlenen kura sonuçları, asıl ve yedek liste olarak sisteme yüklenecek.

GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

GSB HANGİ KADROLARDA VE ŞEHİRLERDE ELEMAN ALINACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı ilana göre, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında işe alım yapılacak. Her iki cinsiyetten de istihdam sağlanacağı bilinirken, adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır?
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen büyük tehlike: K-Pop!
Dün akşamki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül 2021 MasterChef mavi - kırmızı takım kaptanı kim oldu? Yeni mavi ve kırmızı takımlar
Son dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçının yankıları sürüyor! O pozisyon ve Fatih Terim için flaş yorum: "Art niyet var..."
KYK yurt ücretleri ne kadar, yurt depozitosu kaç TL? 2021-2022 KYK yurt fiyatları listesi: Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?
Son dakika haberler | Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm! Kiralık ev şirketleri geliyor
İzmir'de facia göz göre göre geliyor!
SON DAKİKA | 13 Eylül koronavirüs verileri paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
ARKADAŞINA GÖNDER
GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA