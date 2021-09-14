KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Daha önceki yıllarda başvurular ekim ayında başlamıştı. Bu yıl da KYK burs başvurularının ekimde başlaması ön görülüyor. KYK burs başvuruları ile ilgili duyuru Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesindeki "duyurular" sayfası üzerinden yayınlanacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.



Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.



Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

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