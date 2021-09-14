Lille Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille Wolfsburg ŞL maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. G Grubu maçında, Fransa temsilcisi Lille, sahasında Alman ekibi Wolfsburg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, maçın canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Lille Wolfsburg ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Lille Wolfsburg Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar
Lille ile Wolfsburg arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.
Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)