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Giriş Tarihi: 14.9.2021 13:56

Lille Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille Wolfsburg ŞL maçı şifresiz mi?

Lille Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille Wolfsburg ŞL maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün başlıyor. Fransız ekibi Lille, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Bu doğrultuda, Lille Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Alman ekibi Wolfsburg karşısında bir sürpriz yaşamak istemiyor. Peki, Lille Wolfsburg Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille Wolfsburg maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. G Grubu maçında, Fransa temsilcisi Lille, sahasında Alman ekibi Wolfsburg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, maçın canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Lille Wolfsburg ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Lille Wolfsburg Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar

LİLLE WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Lille ile Wolfsburg arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de oynanacak.

Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

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Lille Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille Wolfsburg ŞL maçı şifresiz mi?
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