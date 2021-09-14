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Giriş Tarihi: 14.9.2021 20:09

Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Masterchef düellolu dokunulmazlık oyununu kim aldı?

Masterchef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Masterchef düellolu dokunulmazlık oyununu kim aldı?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Masterchef haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile bu akşam izleyenleriyle buluşuyor. Lezzet anlamında tüm hünerlerini sergileyen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları pilav çeşitleriyle düellolarda boy gösterecek. Bu noktada programın izleyenleri “14 Eylül bu akşam Masterchef dokunulmazlık oyununu (düelloları) kim, hangi takım kazandı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İki takımında yarışmacıları adeta canla başla şeflerden tam not alacak pilavı yapmak için hünerlerini sergileyecek. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu (düelloları) kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları adeta kıyasıya rekabet ederken bu akşamki bölüme ilişkin fragmanda yarışmacıların iddiaları da oldukça konuşulacak. İzleyenler "14 Eylül bu akşam Masterchef dokunulmazlık oyununu (düelloları) kim, hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Heyecan dolu mücadelede bu akşam düellolar izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Bu akşam Masterchef dokunulmazlık oyununu (düelloları) kim, hangi takım kazandı? İşte tüm detaylar...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Henüz kazanan taraf belli değil. Sonuç belli olduğunda haberimizde olacaktır.

Her bölümü farklı bir heyecan yaşatan MasterChef Türkiye 2021'de 4. haftanın takımları, ilk kez takım oyununda karşı karşıya gelecek. Kaptanlar düellosunu kazanan Dilara, MasterChef 2021 yeni bölümde dokunulmazlık oyunundaki düellonun kimler arasında geçeceğine karar verecek.

14 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek MasterChef 67. bölümde dokunulmazlık oyunu konsepti pilavlar olacak. Dokunulmazlık oyununda eşleşmeler, düellolar nefes kesecek mücadeleye sahne olacak. Zevkli ve heyecanlı rekabet sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girecek. Finalde yapılacak konsey ile iki eleme adayı belirlenmiş olacak. MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları detayları haberimizde.

MASTERCHEF'TE İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?

MasterChef Türkiye'de bu akşam Mavi takım ile Kırmızı takım, 1. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Mavi takım kaptanı Dilara, konsepti pilavlar olan dokunulmazlık oyununda eşleşmeleri belirleyen isim olacak. Sekiz çeşit pilavın yapılacağı dokunulmazlık oyununda Dilara, kendi takımından hangi yarışmacının hangi pilavı yapacağını seçerken diğer takımdan kimle eşleşecekler onu da belirleyecek. Bu eşleşmelerden bazıları Ateş - Safanur, Sergen - Şükrü, Eren - Emre, Tahsin – Burcu şeklinde… Merakla düelloları kimler kazanacak, eşleşmeler nasıl olacak, dokunulmazlığı kim kazanacak bekleniyor.

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Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Masterchef düellolu dokunulmazlık oyununu kim aldı?
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