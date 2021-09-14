Masterchef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Masterchef düellolu dokunulmazlık oyununu kim aldı?

MASTERCHEF'TE İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?

MasterChef Türkiye'de bu akşam Mavi takım ile Kırmızı takım, 1. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Mavi takım kaptanı Dilara, konsepti pilavlar olan dokunulmazlık oyununda eşleşmeleri belirleyen isim olacak. Sekiz çeşit pilavın yapılacağı dokunulmazlık oyununda Dilara, kendi takımından hangi yarışmacının hangi pilavı yapacağını seçerken diğer takımdan kimle eşleşecekler onu da belirleyecek. Bu eşleşmelerden bazıları Ateş - Safanur, Sergen - Şükrü, Eren - Emre, Tahsin – Burcu şeklinde… Merakla düelloları kimler kazanacak, eşleşmeler nasıl olacak, dokunulmazlığı kim kazanacak bekleniyor.