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Giriş Tarihi: 14.9.2021 08:03 Son Güncelleme: 14.9.2021 08:04

Masumlar Apartmanı'nda İnci neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziye geri dönecek mi?

Masumlar Apartmanı’nda İnci neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziye geri dönecek mi?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni sezon heyecanı sürerken İnci karakterinin akıbeti merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra onu terk etmişti. Farah Zeynep Abdullah’ın canlandırdığı İnci’nin geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı, neden yok sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuya yönelik ünlü oyuncudan açıklama geldi. Böylelikle Masumlar Apartmanı İnci neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziye geri dönecek mi sorusunun yanıtı belli oldu.

Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı yeni sezonunun başlamasıyla beraber dikkat çeken biri oldu. Gerçek yaşanmış hayat hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finalinde sürpriz bir son yaşanmıştı. Farah Zeynep Abdullah, sezon finali bölümüyle projeye veda etti. Peki Masumlar Apartmanı İnci neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziye geri dönecek mi?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Masumlar Apartmanı'nda birkaç aydır İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddialar arasındaydı.

Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirten oyuncunun sezon finalinde ekibe veda etti.

Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Oyuncu paylaşımında, " Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" ifadelerini kullandı.

MASUMLAR APARTMANI İNCİ NASIL ÖLDÜ?

İnci çocuğunu Han'dan uzak büyütme kararı alırken, Han gerçeği öğrenir ve onu bu karardan döndürmeye çalışır. İnci Han'ın yanından ayrılıp arabaya bindiği sırada kaza geçirir ve Han onu bulur. Han'ın kollarında son nefesini verir.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah, Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocuk yaşlarda tiyatroya olan ilgisi farkedilen Abdullah, İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladığı okulu İngiltere'de tamamladı. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanlarında eğitim aldı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMOGRAFİ

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi

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Masumlar Apartmanı'nda İnci neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziye geri dönecek mi?
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