Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı yeni sezonunun başlamasıyla beraber dikkat çeken biri oldu. Gerçek yaşanmış hayat hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finalinde sürpriz bir son yaşanmıştı. Farah Zeynep Abdullah, sezon finali bölümüyle projeye veda etti. Peki Masumlar Apartmanı İnci neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziye geri dönecek mi?
Masumlar Apartmanı'nda birkaç aydır İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddialar arasındaydı.
Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirten oyuncunun sezon finalinde ekibe veda etti.
Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.
Oyuncu paylaşımında, " Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" ifadelerini kullandı.
İnci çocuğunu Han'dan uzak büyütme kararı alırken, Han gerçeği öğrenir ve onu bu karardan döndürmeye çalışır. İnci Han'ın yanından ayrılıp arabaya bindiği sırada kaza geçirir ve Han onu bulur. Han'ın kollarında son nefesini verir.
17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah, Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocuk yaşlarda tiyatroya olan ilgisi farkedilen Abdullah, İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladığı okulu İngiltere'de tamamladı. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanlarında eğitim aldı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMOGRAFİ
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu
2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura
2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz
2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül
2014 Unutursam Fısılda – Ayperi