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Giriş Tarihi: 14.9.2021 18:28

Masumlar Apartmanı yeni bölüm TRT1 canlı izle ekranı | Masumlar Apartmanı yeni sezon 38. bölüm tamamı kesintisiz izle!

Masumlar Apartmanı yeni bölüm TRT1 canlı izle ekranı | Masumlar Apartmanı yeni sezon 38. bölüm tamamı kesintisiz izle!

TRT1 ekranlarının dikkat çeken yapımı yeni sezona bu akşam merhaba derken diziseverler Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Sezon finalinde İnci’nin ölümü ve akabinde yaşanan olaylar silsilesiyle izleyenlere şok üzerine şok yaşatılmıştı. Bu noktada yapımın yeni sezonunu internet aracılığı ile izlemek isteyenler Masumlar Apartmanı 38. Yeni bölüm izle ekranını gündeme taşıdı. İşte TRT1 canlı yayın ile Masumlar apartmanı 2. Sezon 1. Bölüm (38. Bölüm) izle ekranı ve yeni sezona dair tüm detaylar...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından esinlenilen ve sınırların dışındaki konusuyla ilgi gören Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölüm izle ekranı akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın vedasının ardından yepyeni karakteriyle dikkat çeken yapımı internet aracılığı ile takip eden binlerce kişi Masumlar Apartmanı 38. Yeni bölüm izle ekranını araştırmasına çıktı. İşte TRT1 canlı yayın ile Masumlar apartmanı izle ekranı ve tüm detaylar...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İZLE!

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni sezon bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonu 14 Eylül Salı akşamı başlıyor. Dizi yeni sezonda da her hafta Salı akşamları ekrana gelecek. Sezon finalinde İnci diziye veda etmişti. Yeni bölüm tanıtımında Melisa Şenolsun'un diziye katıldığı görülüyor.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 EYLÜL SALI

04:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:50 Tövbeler Olsun

08:50 Kalk Gidelim

12:20 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

05:50 Yıldızların Yolu

03:45 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

TRT 1 YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm TRT1 canlı izle ekranı | Masumlar Apartmanı yeni sezon 38. bölüm tamamı kesintisiz izle!
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