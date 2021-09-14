Masumlar Apartmanı yeni bölüm TRT1 canlı izle ekranı | Masumlar Apartmanı yeni sezon 38. bölüm tamamı kesintisiz izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından esinlenilen ve sınırların dışındaki konusuyla ilgi gören Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölüm izle ekranı akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın vedasının ardından yepyeni karakteriyle dikkat çeken yapımı internet aracılığı ile takip eden binlerce kişi Masumlar Apartmanı 38. Yeni bölüm izle ekranını araştırmasına çıktı. İşte TRT1 canlı yayın ile Masumlar apartmanı izle ekranı ve tüm detaylar...
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İZLE!
Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni sezon bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1
MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonu 14 Eylül Salı akşamı başlıyor. Dizi yeni sezonda da her hafta Salı akşamları ekrana gelecek. Sezon finalinde İnci diziye veda etmişti. Yeni bölüm tanıtımında Melisa Şenolsun'un diziye katıldığı görülüyor.
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TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 EYLÜL SALI
04:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:50 Tövbeler Olsun
08:50 Kalk Gidelim
12:20 Benim Adım Melek
16:00 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı
05:50 Yıldızların Yolu
03:45 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.
Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.
Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.