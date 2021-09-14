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Giriş Tarihi: 14.9.2021 07:57

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. 13 Eylül Pazartesi akşamı ATV’de Kalp Yarası, Tv8’de Masterchef Türkiye yeni bölümleriyle yayınlandı. Diziler yeni sezon bölümlerine kaldığı yerden devam ederken yarışma programları da Total, AB ve ABC1 sıralamasında yer bulmaya çalışıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları ile birinci kim oldu? İşte dünün sıralaması

Pazartesi akşamı reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verildi. Günün en çok izlenen yapımı olmak için tüm yapımlar TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasında yer alıyor. Önemli olan galip gelmek olurken 13 Eylül Pazartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül Pazartesi birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları ile 13 Eylül 2021 reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır…

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

6 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülüğü MasterChef Türkiye aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KALP YARASI ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 KALP YARASI (OZET) ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 HAVA DURUMU ATV

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları ile birinci kim oldu?
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