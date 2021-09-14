Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Pazartesi akşamı reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verildi. Günün en çok izlenen yapımı olmak için tüm yapımlar TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasında yer alıyor. Önemli olan galip gelmek olurken 13 Eylül Pazartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül Pazartesi birinci kim oldu?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları ile 13 Eylül 2021 reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır…
6 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülüğü MasterChef Türkiye aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KALP YARASI ATV
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 KALP YARASI (OZET) ATV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 ATV ANA HABER ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 HAVA DURUMU ATV