Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül Pazartesi reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Pazartesi akşamı reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verildi. Günün en çok izlenen yapımı olmak için tüm yapımlar TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasında yer alıyor. Önemli olan galip gelmek olurken 13 Eylül Pazartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül Pazartesi birinci kim oldu?