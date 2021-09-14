Sadi Tekelioğlu'ndan çarpıcı Abdülkadir Ömür sözleri! "Kritik maçta oynatmak yanlış..."

"YENİ BİR SAYFA AÇACAK"

Taraftarların tepkisini de değerlendiren Tekelioğlu, "Taraftar her zaman haklıdır. Çünkü 18 yaşındayken de omuzlara alan taraftardı. O zaman daha güçlüydü, fizik olarak düşüşe geçti. 2-0 geriye düşünce taraftar tepkisi normaldir. Hazır olsaydı o duruma düşmezdi. Abdülkadir için zor bir süreç. Çözüm biraz da kendiyle alakalı. Trabzonlu oyuncuların iyi oynamak gibi, mücadele etmek gibi asli görevi var. Kendisi toparlayacak, özel çalışacak, özel antrenör tutacak. Yeni bir sayfa açacak, oyundan nasıl çıktıysa tekrar dahil olacak. Olumsuzluğa tepki gösterenler, oynarken eski sevgiyi ona gösterecekler. Alkış da var, tepki de var. Seyircinin ön yargılı olduğuna inanmıyorum. Bu yaşadığı sorunu çok çalışarak kendi çözecek. Kendi tedavisini kendisi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Tekelioğlu, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılmasını da değerlendirerek, "Şenol hocaya çok büyük haksızlık yapılmıştır. Bana göre Türkiye'nin en dürüst antrenörüdür. Kimsenin dediğini yapmaz. İnanmadığı şeyi ona yaptıramazsınız. Ondan dolayı da hedef olmuştur." ifadelerini kullandı.