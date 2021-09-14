Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Barcelona-Bayern Munih (CANLI)

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün oynanan zorlu karşılaşmalarla başladı. Günün en dikkat çeken maçı ise Barcelona ve Bayern Munih arasında oynanıyor. İki takım arasında oynanan son maçı Bayern Munih, 8-2 gibi olağanüstü bir skorla kazanmıştı.
Tüm futbolseverlerin hafızasında yer edinen o maçın ardından Avrupa futbolunun iki devi yeniden Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda karşı karşıya geliyor.
İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi olmadan ilk maçına Bayern Munih karşısında çıktı. Dev maçın canlı skor takibin haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI | BARCELONA 0-1 BAYERN MUNİH
34' Müller
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Pique, Eric García; Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Luuk De Jong, Depay.
Bayern Munih: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala, Müller, Sane; Lewandowski.