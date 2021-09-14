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Giriş Tarihi: 14.9.2021 21:56 Son Güncelleme: 14.9.2021 22:36

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Barcelona-Bayern Munih (CANLI)

Şampiyonlar Ligi’nde dev maç! Barcelona-Bayern Munih CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün oynanan maçlarla birlikte başladı. Beşiktaş'ın da ülkemizi temsil edeceği Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvasında günün maçı Barcelona ve Bayern Munih arasında oynanacak. Saat 22.00'de başlayan zorlu mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün oynanan zorlu karşılaşmalarla başladı. Günün en dikkat çeken maçı ise Barcelona ve Bayern Munih arasında oynanıyor. İki takım arasında oynanan son maçı Bayern Munih, 8-2 gibi olağanüstü bir skorla kazanmıştı.

Tüm futbolseverlerin hafızasında yer edinen o maçın ardından Avrupa futbolunun iki devi yeniden Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda karşı karşıya geliyor.

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi olmadan ilk maçına Bayern Munih karşısında çıktı. Dev maçın canlı skor takibin haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI | BARCELONA 0-1 BAYERN MUNİH

34' Müller

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Pique, Eric García; Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Luuk De Jong, Depay.

Bayern Munih: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala, Müller, Sane; Lewandowski.

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Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Barcelona-Bayern Munih (CANLI)
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