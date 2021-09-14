Sergen Yalçın’dan Dortmund açıklaması! ’Kaleci hariç 10 oyuncu yabancı olacak...’

'HERKESİN MAÇI İZLEMESİNİ İSTERİM'

Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Bence maçlar tüm halka açılabilir. İnsanlar maçı izlemek istiyor. Sanırım uygulamalı bir kanal. Kanalı açın herkes izlesin.

Alex Teixeira, Vida ve Umut Meraş yarın akşam aramızda olmayacak. Alex ile Umut Meraş kısa süre içinde dönecek fakat Vida'nın dönüşü biraz daha uzun sürebilir.