Sergen Yalçın’dan Dortmund açıklaması! ’Kaleci hariç 10 oyuncu yabancı olacak...’

Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak ilk maçına çıkacak Sergen Yalçın, Dortmund maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Alınan kurallara saygılı olduğunu belirten Sergen Yalçın, yarın akşam kaleci hariç tüm takımın yabancı futbolculardan oluşacağını belirtti. Alex Teixeira, Vida ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
İşte Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
'HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK!'
'Beşiktaş camiası olarak böyle bir organizasyonun içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Hedefimiz tabi ki gruptan çıkmak. Takım olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz, heyecanlıyız. Ümidimiz var. İnşallah skor istediğimiz doğrultuda olur.
'HERKESİN MAÇI İZLEMESİNİ İSTERİM'
Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Bence maçlar tüm halka açılabilir. İnsanlar maçı izlemek istiyor. Sanırım uygulamalı bir kanal. Kanalı açın herkes izlesin.
Alex Teixeira, Vida ve Umut Meraş yarın akşam aramızda olmayacak. Alex ile Umut Meraş kısa süre içinde dönecek fakat Vida'nın dönüşü biraz daha uzun sürebilir.
'VİDA YERİNE OYNAYACAK OYUNCULARIMIZ VAR'
Savunmada Vida olmayacak evet. Geniş bir kadromuz var, iyi bir kadromuz var. Oyuncularımız hazır. O yüzden sorun yaratacağını sanmıyorum. Süper Lig'deki koşu mesafeleri yarın akşam yeterli olmayacak. Bu organizasyonda başarılı olmak istiyorsak Süper Lig'in üstünde bir tempo yapmamız lazım. Çalışmalarımızı ona göre yaptık.
'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ!'
Türkiye Ligi'nde oynayacağınız oyunlar burada yetmez. Gerçekçi planlar yapıyoruz. Nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz? Bunu zaman gösterecek. Çok yukarıda hayaller kurup hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamaları
Planlamayı iyi yapmak lazım. Her takımın mutlaka eksik yaptığı bir şeyler vardır. Sen o eksikleri değerlendirebilirsen bu o zaman değerli olur.
KALECİ HARİÇ YABANCILAR SAHADA OLACAK!
Kaleci hariç oynayan oyuncularımızın tamamı yabancı olacak gibi gözüküyor. Kuralı değiştirecek olan ben değilim, fikrimi söylüyorum.'
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