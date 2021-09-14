Son dakika: Galatasaray-Lazio maçı öncesi Fatih Terim ve Sarri’den sürpriz kararlar! Marcao ve Vedat Muriqi…

Son dakika… Süper Lig'de 4. Hafta maçları sonunda 8 puanla 5. Sıraya yerleşen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk sınavına çıkıyor. Ligde son iki haftada oynanan Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen skoru koruyamayan sarı-kırmızılılar, iki maçtan da 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Ligde yaşanan bu durumu Avrupa Ligi'nde oynanacak ilk maçta kırmak isteyen Fatih Terim ve öğrencileri, Perşembe akşamı saat 19.45'te Lazio karşısına çıkacak.
Türk Telekom Stadyumu'nda sezonun ilk maçını Lazio'ya karşı oynayacak Galatasaray'da taraftarların yüksek sayıda katılımla tribünlerde olması bekleniyor.
Yenilenmiş ve genç kadrosuyla bu sezon hem Avrupa hem de ligde başarıyı hedefleyen Fatih Terim, birçok taraftara göre umut vaat eden bir oyun izletiyor.
Öte yandan İtalya Serie A'da güçlü kadrosuyla dikkat çeken Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda da grup birinciliği adına favori olarak görülüyor.
Maurizio Sarri'nin yönetiminde bu sezon Serie A'da 3 maçta 6 puan toplayan Lazio, 7. sırada yer alıyor. 2. haftada oynanan Spezia maçında görkemli bir galibiyet alan İtalyan ekibi, rakibini 6-1'lik skorla geçmişti.
SARRI'DEN ROTASYONLU İLK 11
Zorlu maç öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri ortaya çıkmaya başladı. İtalyan medyasında Sarri'nin Galatasaray karşısında rotasyonlu bir kadroyu sahaya sürmesi beklendiği belirtildi.
Deneyimli teknik adam Sarri, takımın gol yükünü sırtlayan ve en dikkat çeken ismi Immobile'yi temsilcimiz karşısında dinlendirme kararı aldı.
Eurosport'un İtalya sitesine göre Lazio'nun Galatasaray'a karşı sahaya süreceği ilk 11 şu şekilde:
"Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson."
FATİH TERİM'DEN MARCAO KARARI
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maçlık bir ceza alan Brezilyalı stoper Marcao, sarı-kırmızılı kulüpten ise para cezası almıştı.
Süper Lig'de forma giyemeyen Marcao, Lazio maçıyla birlikte formasına yeniden kavuşuyor. Fatih Terim, yeni transfer Victor Nelsson ile birlikte Marcao'yu savunmada kullanacak. Luyindama ise yedek oturacak.
Böylelikle Terim'in sezon başında planladığı Marcao ve Nelsson ikilisi, ilk kez bir arada forma giyecek.
Öte yandan Galatasaray'da Sacha Boey ve Emre Kılınç'ın belirsizlikleri sürüyor.