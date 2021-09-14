Son dakika: Şenol Güneş’in yerine Stefan Kuntz geldi! Sabah Spor duyurmuştu İstanbul’a geldi...

ŞENOL GÜNEŞ: "BU TAKIMA SAHİP ÇIKALIM"

İlk görüşmede, "Türk futbolu için en doğrusu ne olacaksa o adımı atarız" diyen tecrübeli teknik adam, Riva'daki ikinci zirvede de "Benim hiçbir talebim yok. Bu takıma sahip çıkalım. İstediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yapılan ilk toplantıda tecrübeli teknik adam, "Ortada bir başarısızlık varsa tek sorumlu benim. Türk futbolu için en doğrusu ne olacaksa o adımı hemen atarız" demişti.