Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şenol Güneş'in yerine Stefan Kuntz geldi! Sabah Spor duyurmuştu İstanbul'a geldi...
Giriş Tarihi: 14.9.2021 13:57 Son Güncelleme: 14.9.2021 14:04

Son dakika: Şenol Güneş'in yerine Stefan Kuntz geldi! Sabah Spor duyurmuştu İstanbul'a geldi...

Son dakika: Şenol Güneş’in yerine Stefan Kuntz geldi! Sabah Spor duyurmuştu İstanbul’a geldi...

Son dakika haberi... Milli takımın yeni teknik direktörü belli oldu! Okan Buruk, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman gibi isimler gündeme geldi fakat Türkiye Futbol Federasyonu tercihini yabancı bir teknik adamdan yana kullandı. Daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Alman futbol adamı Stefan Kuntz, milli takımın yeni teknik direktörü oldu!

TFF, Hamit Altıntop'u milli takımlardan sorumlu yönetici olarak görevlendirdi. Hamit Altıntop da, Alman futbol adamı Stefan Kuntz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin sonunda Kuntz ile anlaşma sağlandı. Sabah Spor, Hamit Altıntop ile Kuntz arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini duyurmuştu.

SON DAKİKA: STEFAN KUNTZ MİLLİ TAKIMIN YENİ PATRONU OLUYOR!

Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında yaşanan görüşmeden ayrılık kararı çıkmıştı. Nihat Özdemir, ayrılık kararından sonra 'Tartışılmayacak bir isim getireceğiz, aklımızda bir kişi var.' demişti.

YARDIMCILARINDAN BİRİ TÜRK OLACAK

Alman teknik adam Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul'a geldi. Önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen Kuntz'un, yardımcılarından biri de Türk olacak.

STEFAN KUNTZ İLE EL SIKIŞILDIĞI ÖĞRENİLDİ

A Milli Takım'da Şenol Güneş sonrasında liste başı isimlerden biri olan Stefan Kuntz ile yüzde 90 anlaşıldı. TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un yürüttüğü teknik adam çalışmalarında 58 yaşındaki hoca ile el sıkışıldığı öğrenildi.

Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. Stefan Kuntz son olarak Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya teknik direktörü olarak görev yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ: "BU TAKIMA SAHİP ÇIKALIM"

İlk görüşmede, "Türk futbolu için en doğrusu ne olacaksa o adımı atarız" diyen tecrübeli teknik adam, Riva'daki ikinci zirvede de "Benim hiçbir talebim yok. Bu takıma sahip çıkalım. İstediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yapılan ilk toplantıda tecrübeli teknik adam, "Ortada bir başarısızlık varsa tek sorumlu benim. Türk futbolu için en doğrusu ne olacaksa o adımı hemen atarız" demişti.

'BEN ZATEN KARARIMI VERMİŞTİM'

Bu görüşmede bir karar açıklanmazken dün Riva'da bir zirve daha yapıldı. Başkan Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı ve yönetici Hamit Altıntop'un katıldığı toplantıda, hukuki şartların sorulduğu Güneş, "Karara saygılıyım. Önemli olan Milli Takım. Bu saatten sonra benim gidip kalmamın önemi yok, siz çocuklara sahip çıkın. Takımın hâlâ şansı var.

Son dakika: Hamit Altıntop milli takım hocasını belirledi! Stefan Kuntz ile yüzde 90 anlaşıldı...

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Son dakika: Şenol Güneş'in yerine Stefan Kuntz geldi! Sabah Spor duyurmuştu İstanbul'a geldi...
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