Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray derbisinde Emre Kılınç’ın golünden sonra dikkat çeken detay! Necati Ateş, Fatih Terim’e ne dedi?

Son dakika haberi... Sezon başından beri savunmada yaptığı bireysel hataların bedelini ödeyen Galatasaray, lig ve Avrupa'daki 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatamadı. PSV, St. Johnstone ve Kasımpaşa'dan yediği gollere milli arada çalışan sarı-kırmızılı takım, bu kez benzer hatayla rakibi Trabzonspor'u avladı. Florya'daki maç taktiği Trabzon'da ilk yarıda tutunca teknik heyetin keyfi yerine geldi.