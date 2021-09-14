Son dakika:Cristiano Ronaldo’dan ilham verici konuşma: Her şeyimizi feda edelim”

"TÜM OYUNCU VE TEKNİK EKİP SESSİZCE ONU DİNLEDİ"

Sunsport'ta yer alan bir habere göre, Solksjaer şunları söyledi: "Ronaldo soyunma odasında herkesi ateşleyen bir konuşma yaptı. Bu konuşma çok güçlü ve çok moral vericiydi. Tüm oyuncular ve teknik ekip onu sessizce dinledi."