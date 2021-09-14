Son dakika:Cristiano Ronaldo’dan ilham verici konuşma: Her şeyimizi feda edelim”

12 yıl aradan sonra Premier Lig'e geri dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla ilk maçında Newcastle United'a 2 gol atarak rüya gibi bir başlangıç yaptı.
Bu sezon için çok iddialı olduğunu gösteren Ronaldo'nun maç öncesinde soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı.
"BU MAÇ İÇİN HER ŞEYİMİZİ FEDA EDELİM"
Soyunma odasına arkadaşlarını ateşlemek için heyecanlı ve ilham verici bir konuşma yapan Cristiano Ronaldo, "Bu maç için her şeyimizi feda edelim. Manchester United'a olan sevgimizi sahada gösterelim." dedi.
"BURAYA KAZANMA ZİHNİYETİ İÇİN GERİ DÖNDÜM"
Ronaldo, ikinci Manchester United döneminde maçtan önce heyecan verici bir konuşma yaptı ve United'a sadece kupa kazanmak için değil, aynı zamanda mirası olarak hizmet edecek bir "kazanma zihniyetini" geri getirmek için döndüğünü anlattı.
Ole Gunnar Solksjaer maçın ardından Ronaldo'nun nasıl bir konuşma yaptığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"TÜM OYUNCU VE TEKNİK EKİP SESSİZCE ONU DİNLEDİ"
Sunsport'ta yer alan bir habere göre, Solksjaer şunları söyledi: "Ronaldo soyunma odasında herkesi ateşleyen bir konuşma yaptı. Bu konuşma çok güçlü ve çok moral vericiydi. Tüm oyuncular ve teknik ekip onu sessizce dinledi."
"BURAYA İKİ SEBEPTEN ÖTÜRÜ GERİ DÖNDÜM..."
Ronaldo konuşmasına şöyle devam etti: "Ben Manchester United'a iki nedenden dolayı döndüm. Birinci bu kulübü çok sevdiğim için. İkincisi de kulübünü kazanma zihniyeti için geri döndüm."
"Buraya amigo olmaya gelmedim. Başarılı olmak istiyorsanız, bu kulübü kalbinizin derinliklerinde sevmenizi istiyorum."