Stefan Kuntz kimdir? A Milli Futbol Takımı’yla adı anılan teknik direktör Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Teknik direktör Şenol Güneş ile A Milli Futbol Takımının yollarının ayrılmasının ardından yerine gelecek olan teknik adam merak konusu olmaya devam ediyor. Teknik Direktör Stefan Kuntz'un A Milli Takımın başına geçeceği iddiası sonrasında, teknik adama ilişkin detaylar Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

STEFAN KUNTZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Stefan Kuntz (d. 30 Ekim 1962, Neunkirchen), Alman teknik direktör ve santrfor mevkisinde oynamış eski millî futbolcu. Almanya 21 yaş altı millî futbol takımını çalıştırmaktadır.

STEFAN KUNTZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İlk yılları

1962 yılında doğan Kuntz, futbola 8 yaşında Borussia Neunkirchen takımında başladı. 1981'e kadar bu takımın altyapısında yetişen Kuntz, 1980-1981 sezonunda A takıma yükselen Kuntz, 2. Bundesliga'da 1 maç forma giydi. Sezon sonunda Oberliga'ya düştüler. Kuntz, 2 sezon daha bu takımda top koşturdu. Kariyerine orta saha olarak başlayan Kuntz, forvette oynatılmaya başlayınca kendini gösterdi.

Bochum

1983'te Kuntz, Bundesliga takımlarından VfL Bochum'a transfer oldu. 1983-84 sezonunda ligden düşmekten son maçlarda kurtuldular. Stefan Kuntz ise sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. 13 Ağustos 1983'te ligin ilk maçı olan Kickers Offenbach maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, ilk kez Bundesliga'da forma giyen Kuntz, 73. dakikada attığı golle takımına 1-0'lık galibiyet getirdi. İlk 4 hafta, 4 gol kaydetti. Sezonun ikinci yarısında gol kaydedemese de toplamda 32 maçta 8 gol attı.

1984-85 sezonunda Kuntz 34 maçın 34'ünde de forma giydi. Ayrıca ligde 11 gol kaydetti. Bochum'daki ilk hat-trick'ini DFB-Pokal'da TSV Havelse takımına karşı yaptı. 1985-86 sezonunda da Bochum ligde başarılı olmasa da Kuntz, 34 maçın hepsinde yine oynadı ve 22 gol kaydetti. Bu performansı ile Bundesliga'da gol kralı oldu. Bochum'un tarihinde çıkardığı ilk gol kralı olmuş oldu. Borussia Dortmund karşısında alınan 6-1'lik galibiyette sezonun ilk hat-trick'ini yapan Kuntz, sezon sonu şampiyon olan Bayern München karşısında alınan 3-0'lık galibiyette de hat-trick yaptı.

Uerdingen 05

Kuntz, 1986'da Bayer Uerdingen'e transfer oldu. Kuntz, ilk sezonunda Bochum'daki performansını tekrarlayamadı ve 29 maçta 6 gol kaydetti. Ancak UEFA Kupası'nda oynayarak ilk kez Avrupa arenasına çıktı. 6 maçta forma giyen Kuntz, FC Carl Zeiss Jena takımına bir gol attı. Çeyrek finalde FC Barcelona'ya elendiler. 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında on üçer gol kaydetti. Ancak takım ligde ve kupada başarılı sonuçlar alamıyordu.

Kaiserslautern

1989'de Kuntz, 1. FC Kaiserslautern'e transfer olarak uzun yıllar sürecek bir dönemi başlattı. İlk sezon takım için başarılı bir sezon olmasa da Kuntz, ilk 10 maçta 9 gol atarak iyi bir başlangıç yaptı. Sezonu 32 maçta 15 gol kaydederek bitirdi. Sezon içinde takımın en golcü ismi oldu. Sezon sonu SV Werder Bremen'i 3-2 yenerek Almanya Kupası'nı kazandılar. Kuntz, kariyerinin ilk kupasını böylece kazanamış olurken takımını 3-0 öne geçiren golü attı.

1990-91 sezonuna da Kuntz golle başladı. 27 maçta 11 gol atıp, takımının yine en golcüsü olan Kuntz, kariyerinin ilk ve tek Bundesliga şampiyonluğunu yaşadı. UEFA Kupası'nda ise Sampdoria ile oynanan ilk maçta attığı golla takımının maçı 1-0 kazanmasını sağlasa da ikinci maç 2-0 yenilip elendiler. 1991-92 sezonunda da 11 gol atan Kuntz'lu Kaiserslautern ligi 5. bitirdi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise FC Barcelona ile eşleşen K'latuern'de Kuntz iki maçta da forma giydi ancak turu geçen taraf deplasman golü avantajıyla Barcelona oldu.

1992-93 sezonunu 26 maçta 6 gol ile durgun geçirdi. Sezonun ortasında uzun bir süre sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Böylece K'lautern'de ilk kez takımın en golcü ismi olma başarısını sağlayamadı. 1993-94 sezonunda K'lautern bir puan ile şampiyonluğu kaçırıp ikinci oldu. 25. hafta SC Freiburg ile oynanan maçta sakatlanıp 23. dakikada oyunu terk edip sezon sonuna doğru forma giyememesine rağmen Kuntz da 26 maçta 18 gollük muhteşem bir performans gösterdi. Son iki maçta aldıkları iki galibiyette de gol atan Kuntz, rakipleri Münih'in de puan kaybetmemesi ile şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Sezon sonunda Kuntz, Eintracht Frankfurt'lu Anthony Yeboah ile gol krallığını paylaştı. Bu da Kuntz'un ikinci ve son Bundesliga gol krallığı oldu. 1994-95 sezonunda da 28 maçta 14 gol kaydetti.

Beşiktaş

1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'a transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Beşiktaş, başarılı bir sezon geçiremese de Kuntz, biri penaltıdan 9 gol kaydetti.

Son yılları

Kuntz, 1996'da Bundesliga'ya geri dönerek DSC Arminia Bielefeld takımı forması giymeye başladı. Takımı ligde kötü dereceyle bitirse de Kuntz, 33 maçta 14 gol kaydederek, hem takımının en golcü oyuncusu oldu, hem de performansından bir şey yitirmediğini gösterdi. Özellikle şampiyon Bayern Münih'in 3 yenilgisinden biri olan 2-0'lık Bielefeld maçında 2 golü de kendisi kaydetti. Sonraki sezon da 32 maçta 11 gol atıp takımın en golcüsü olsa da takımı Bundesliga sonucusu olarak küme düştü. Kariyerinin son hat-trick'ini de bu sezon içinde 1. FC Köln'ü deplasmanda 5-3 yendikleri maçta kaydetti.

1998-99'da Kuntz, eski takımlarından Bochum'a geri döndü. Ancak Bochum da ligde 17. olarak küme düştü. Kuntz 20 maçta 6 gol kaydetti. 29 Mayıs 1999'da ligin son haftasında oynanan Hansa Rostock maçında hem seyiricisinin önüne hem de Bundesliga'ya son kez çıktı. 58. dakikada oyuna giren Kuntz, 70. dakikada kafayla attığı golle maçı 1-1 yaparak, son Bundesliga golünü de atmış oldu ancak maçı 3-2 kaybettiler.

1983 ve 1999 yılları arasında oynadığı Bundesliga'da toplam 449 maçta attığı 179 golle bu ligde en çok gol atan 6. futbolcu olmuştur. 1991 yılında Almanya'da Kaiserslautern formasıyla Almanya'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir.

STEFAN KUNTZ MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

18 Aralık 1993'te ABD ile deplasmanda oynanan hazırlık maçıyla ilk kez Almanya millî futbol takımı forması giydi. İlk golünü de aynı maçta 79. dakikada kaydetti. Kuntz, Almanya forması altında 6 gol attı. Bunları ABD, Rusya, Liehtenstein (2 gol), İngiltere ve Ermenistan'a kaydetti. 1994 Dünya Kupası, Euro 1996 elemeler, Euro 1996 ve 1998 Dünya Kupası elemelerinde forma giydi. Almanya'nın 11 Kasım 1997'de Arnavutluk'u 4-3 yendiği Dünya Kupası eleme maçında ilk 11'de başlayıp 72. dakikada oyundan çıktı. Bu maç Kuntz'un son millî maçı oldu.

Kuntz millî takımda 25 maç forma giydi, bunların 14'ünde oyuna yedek kulübesinden dahil oldu. Kuntz'un oynadığı 25 maçta Almanya hiç yenilmedi ve 21 galibiyet 4 beraberlik aldı.

1994 Dünya Kupası

Almanya, İspanya, Kore ve Bolivya'nın grubunda birinci oldu. Kuntz ise grup maçlarında hiç forma giyemedi. Grup birincisi olan Almanya, son 16'larda Belçika ile eşleşti. Almanlar, Belçika'yı 3-2 yenerlerken, Kuntz, 86. dakikada Jürgen Klinsmann'ın yerine oyuna girdi. Almanya, Kuntz'un oynamadığı çeyrek final maçında Bulgaristan'a yenilerek elendiler.

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası

Euro 1996 elemelerinde 5 maçta forma giyen Stefan Kuntz, Beşiktaş forması giyerken, 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Almanya kadrosunda yurtdışında futbol oynayıp millî takım çağrılan iki isimden biri oldu. Teknik direktör Hans-Hubert Vogts tarafından Çek Cumhuriyeti ile oynanan ilk maçta ilk 11'de yer aldı ve 83 dakika oyunda kaldı. Rusya ile oynanan ikinci maçta ise 85. dakikada oyuna girdi. Son grup maçı olan İtalya maçında forma giymedi. Almanya grup birincisi olarak, çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde Hırvatistan ile oynanan maçta Kuntz, devre arası oyuna girdi. Almanya maçı 2-1 kazanarak yarı finale çıktı. Yarı finalde rakip İngiltere'ydi. 3. dakikada Alan Shearer ile öne geçen İngiltere'ye cevap 16. dakikada Kuntz'dan geldi. Maç 1-1 sonuçlandı. Uzatmalarda Kuntz bir gol kaydetse de ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı. Uzatmada gol gelmeyince maç penaltılara kaldı. Almanya'nın dördüncü penaltısını kullanan Kuntz gol atarak durumu 4-4 yaptı. Son penaltılarda İngiltere penaltı kaçırıp, Almanya golü kaydedince Almanya finale kaldı. Kuntz'un ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği final 1-1 biterek uzatmalara kaldı ve Oliver Bierhoff'un attığı golle Almanya kupayı kazandı.

STEFAN KUNTZ TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1999'da futbolu bırakan Kuntz, 15 Kasım 1999'da ilk takımı Borussia Neunkirchen tarafından takımın başarına getirildi. Sezon sonunda 4. seviye lig olan Oberliga Südwest'te grup birincisi olmayı başardılar ancak play-off'ları geçemeyerek bir üst lig olan Regionalliga'ya çıkamadılar.

2000'de 2. Bundesliga'dan yerel lig Regionalliga Süd'e düşen Karlsruher SC takımının başına geçti. 34 maçta 17 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile lig şampiyonu olarak 2. Bundesliga'ya geri döndüler. 2000-2001 sezonunda ise işler çok parlak gitmedi Karlsruher, son hafta aldığı galibiyetle düşmekten kurtuldu. Yönetim, Kuntz'la devam etme kararı alsa da takım 6 haftada sadece 2 beraberlik alıp, lig sonuna demir atınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

Aynı sezonun 27. haftası öncesi Kuntz, ine 2. Bundesliga'da oynayan ve 17. sırada bulunan SV Waldhof Mannheim takımının başına getirildi. 8 maçta sadece 1 galibiyet 2 beraberlik alabilen ekip, sezon sonunda lig sonuncusu olarak küme düştü. Kuntz 2003-04 sezonunda yine 2. Bundesliga ekiplerinden LR Ahlen ile anlaştı. Ancak 12 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan takım lig sonunculuğundan kurtulamayınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

Teknik direktörlük kariyerine son veren Kuntz 2005-2006'da Regionnalliga takımı TuS Koblenz'de sportif direktör olarak çalışmaya başladı. Takım lig ikincisi olup, elemelerde başarılı olarak 2. Bundesliga'ya çıkma başarısını gösterdi. Kuntz, 2006'da eski takımı Bochum'a da aynı görev ile geldi. 2008'e dek bu görevini sürdürdü.

8 Nisan 2008'de Kuntz, daha da farklı bir yetki üstlenmeye karar verdi ve K'lautern'in başkanı oldu. 2009-10 sezonu sonunda 2. Bundesliga birincisi olarak Bundesliga'ya geri dönme hakkını kazandı.

Almanya U-21

Ağustos 2016'da uzun bir süre boyunca Almanya 21 yaş altı millî futbol takımıni yöneten Horst Hrubesch'in yerine millî takımın başına getirildi. O zaman kadar bütün maçlarını kazanmış olan Almanya U-21 ile son üç maçı da kazanıp 2017 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Finale çıkan Almanya, finalde İspanya'yı 1-0 yendi. Böylece Kuntz, Almanya U-21'e tarihindeki ikinci Almanya şampiyonluğunu yaşattı.

STEFAN KUNTZ BAŞARILARI

Futbolcu

UEFA Avrupa Kupası

Almanya - 1996

Bundesliga

1. FC Kaiserslautern - 1990-91

DFB-Pokal

1. FC Kaiserslautern - 1989-90

Teknik direktör

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

Almanya U-21 - 2017

Regionalliga

Karlsruher SC - 2000-01

Başkan

2. Bundesliga

1. FC Kaiserslautern - 2009-10

Bireysel

Bundesliga Ylın Futbolcusu:

1. FC Kaiserslautern - 1991

Bundesliga Gol Kralı:

1985-1986 VfL Bochum (22 gol)

1993-1994 1. FC Kaiserslautern (18 gol)