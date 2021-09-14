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Giriş Tarihi: 14.9.2021 18:18

Süper Loto çekiliş sonuçları (14 Eylül 2021) hızlı bilet sorgulama ekranı! Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonuçları 14 Eylül 2021 hızlı bilet sorgulama ekranı! Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

19 Milyon TL’yi aşkın devreden büyük ikramiyesi ile bu akşam çekilecek olan Süper Loto sonuçları için heyecan dorukta. Şans oyunu severler ikramiyenin büyümesiyle beraber bu oyuna büyük ilgi gösteriyor. Bu noktada ise “Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. MPİ bilet sorgulama ekranı ile vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla şanslı numaraları öğrenmek istiyor. İşte Milli Piyango canlı yayın izle ekranı ile Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı milyonlarca şans oyunu sever tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz çekilişlerde ikramiyenin devrettiği bilinirken ikramiyenin 19 Milyon TL'yi aştığı biliniyor. "Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları ise çekilişin saatinin yaklaşmasıyla beraber gündeme taşındı. İşte Milli Piyango (MPİ) canlı yayını ile Süper Loto çekiliş sonuçları kazanan numaralar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 EYLÜL 2021)

Milli Piyango Online ile 14 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Aşağıdaki linkler üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto çekiliş sonuçları (14 Eylül 2021) hızlı bilet sorgulama ekranı! Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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