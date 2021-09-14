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Giriş Tarihi: 14.9.2021 23:16

TCMB PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

TCMB PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Yurt içi piyasalara yön verecek olan TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı açıklaması beklentileri son günlerde hız kazandı. Geçtiğimiz ay beklentilere paralel olarak politika faizinin 19’a sabitlendiği bilinirken öte yandan “Merkez Bankası toplantısı ile Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemdeki yerini aldı. Para Politikası Kurulu’nun yüzde 19 olan politika faizi ile ilgili nasıl bir karar alınacağı piyasalarda merak ediliyor. Peki, TCMB Merkez Bankası toplantısı ile Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TCMB Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için düzenlenecek olan PPK toplantısı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay, politika faizinin sabit bırakılmasıyla beraber gözler bu kez Eylül ayı kararına çevrildi. "Merkez Bankası toplantısı ile Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez Bankası toplantısı ile Eylül faiz kararının belirleneceği o tarih ve detaylar...

Merkez Bankası: 2021 yılının kalanında cari fazla verilmesini bekliyoruz

TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

TCMB'DE ALINAN SON KARARLAR ŞÖYLE;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman hangi gün, Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %18,95 olarak açıkladı.

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TCMB PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
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