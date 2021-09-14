Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'a eleştiri: "Terim yeni formül üretmeli"

Süper Lig'in ilk büyük maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Galatasaray 2-2'lik skorla sahada beraberlikle ayrıldı. Maçtan sonra Galatasaray'a skoru koruyamama konusunda birçok eleştiri gelirken diğer yandan Trabzonspor'un savunmadaki zaafları hala tartışma konusu. SABAH Spor yazarları maçla ilgili çarpıcı analizlerlde bulundu.
"TERİM YENİ FORMÜL ÜRETMELİ"
SORU: Trabzon-G.Saray maçında hocaların performansı nasıldı?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Avcı'nın hatası ikinci yarıda gelişti. Takım istediği futbolu oynayamazken Bakasetas hem iyi işler yapamadı hem de yıprandı. Çok önceden Siopis ile değişmesi gerekirdi. G.Saray önemli girişimleri harcamasa sonuç olumsuz gelişirdi. Terim'in teknik yanlışını görmedim. Genel sorun, son iki maçta 2 farklı öne geçen takımın skoru koruyamayışı. Buna da bir formül üretmesi lazım.
"BABEL-AYTAÇ G.SARAY'IN RİTMİNE ZARAR VERİYOR"
LEVENT TÜZEMEN: Avcı'nın Ömür ile İsmail'i çıkarıp Yusuf ile Trondsen'i oyuna alması Trabzon'u hareketlendirdi. Terim'in takım güvenliği adına Morutan'ı oyundan alması G.Saray'a olumsuz yansıdı. Özellikle sakatlanan Emre ile birlikte Morutan'ın yerine giren Babel-Aytaç ikilisi G.Saray'ın pas ritmine zarar verdiği gibi takımın etkisiz oynamasına neden oldu. Morutan, 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, takım güvenliği için oyuna giren Aytaç, 6 top kaybı yaparken 2 ikili mücadelenin birini kazandı. Bu istatistik Terim'in Aytaç tercihinin yanlış olduğunu gösterir.
"TRABZONSPOR DEFANSI EVLERE ŞENLİK"
GÜRCAN BİLGİÇ: Gollü geçmesi nedeniyle herkes memnun. Nasıl oluyor anlamadım. Teknik olarak iki taraf adına da rezalet bir maç yaşandı. Son 20 dakika orta sahasız oynandı maç. Disiplin de bitmiş, kondisyon da… Fatih hoca ikinci kez, 2-0 öndeyken puan kaybetti. Trabzonspor defansı evlere şenlik.
İSKENDER GÜNEN: Bu maçta bir kez daha gördük, Djaniny ve Gervinho gibi ofansif anlamda takıma büyük katkı yapan oyuncular kadroda olmadıkları zaman sorunlar ortaya çıkıyor. 2-0'dan sonra durumu 2-2'ye getirebilmek de Trabzonspor açısından başarı. Terim'in oyun stratejisi doğru. Fakat Morutan ve Emre Kılınç'ın çıkması oyunda üstünlüğün Trabzonspor'a geçmesini sağladı.