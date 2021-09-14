Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'a eleştiri: "Terim yeni formül üretmeli"

"BABEL-AYTAÇ G.SARAY'IN RİTMİNE ZARAR VERİYOR"



LEVENT TÜZEMEN: Avcı'nın Ömür ile İsmail'i çıkarıp Yusuf ile Trondsen'i oyuna alması Trabzon'u hareketlendirdi. Terim'in takım güvenliği adına Morutan'ı oyundan alması G.Saray'a olumsuz yansıdı. Özellikle sakatlanan Emre ile birlikte Morutan'ın yerine giren Babel-Aytaç ikilisi G.Saray'ın pas ritmine zarar verdiği gibi takımın etkisiz oynamasına neden oldu. Morutan, 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, takım güvenliği için oyuna giren Aytaç, 6 top kaybı yaparken 2 ikili mücadelenin birini kazandı. Bu istatistik Terim'in Aytaç tercihinin yanlış olduğunu gösterir.