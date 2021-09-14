VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

VGM burs başvuruları henüz başlamadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim öğrencilerine maddi destek amaçlı burs vereceğini bildirmişti. Bu kapsamda VGM burs başvuruları tarihi henüz belli olmamakla beraber Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

VGM BURSU NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.