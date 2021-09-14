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Giriş Tarihi: 14.9.2021 07:36 Son Güncelleme: 14.9.2021 07:36

VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2022 VGM burs başvurusu başladı mı?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2022 VGM burs başvurusu başladı mı?

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen VGM burs başvuru işlemleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl Ekim ayında başvuru sürecini tamamlamıştı. Şimdi ise gözler yeni başvuru tarihlerinde çevrildi. Başvuruda bulunmak isteyen ve burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki VGM burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte konuya dair bilgiler…

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs başvuruları son dakika haberi olarak duyurulacak. İlgili kurum binlerce öğrenciye eğitim hayatlarında maddi destek olma amacıyla başvurularını gerçekleştirecek. Öğrencilerin bu ücretlerden faydalanabilmesi için belirlenen tarihlerde kuruma başvuruda bulunması gerekiyor. Peki VGM burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

VGM burs başvuruları henüz başlamadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim öğrencilerine maddi destek amaçlı burs vereceğini bildirmişti. Bu kapsamda VGM burs başvuruları tarihi henüz belli olmamakla beraber Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

VGM BURSU NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

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VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2022 VGM burs başvurusu başladı mı?
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