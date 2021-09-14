Young Boys Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Young Boys Manchester United ŞL maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. F Grubu maçında, İsviçre temsilcisi Young Boys, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Young Boys Manchester United ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Young Boys Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar
Young Boys ile Manchester United arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 19.45'te oynanacak.
Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)