Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Eylül Çarşamba)
Giriş Tarihi: 15.9.2021 16:07 Son Güncelleme: 15.9.2021 16:07

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Eylül Çarşamba)

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül Çarşamba

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler piyasaların üçüncü işlem gününde de merak ediliyor. Bir süredir hareketli grafiğini sürdüren altın fiyatları, yatırımcının odak noktasında yer alıyor. Akşam saatlerine doğru altının gram fiyatı 489 lira civarından işlem görüyor. Yatırımını gram altın ve çeyrek altın fiyatları üzerinde gerçekleştirenler ise değişiklikleri yakından takip ediyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 15 Eylül 2021 bugün...

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Serbest piyasaların üçüncü işlem gününe hareketli bir grafik ile başlayan altın, yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen en önemli nesne olarak öne çıkıyor. Durum böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.239,00

Satış: 3.288,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.215,00
  • Satış: 3.272,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 489,57
  • Satış: 489,67

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 795,00
  • Satış: 807,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.590,00
  • Satış: 1.614,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.115,34
  • Satış: 3.176,74

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 441,43
  • Satış: 458,50

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB kura çekimi canlı izleme ekranı: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB işçi/personel alımı kura çekimi nasıl ve nereden izlenir, kura sonuçları açıklandı mı?
Şarkıcı Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
GSB kura çekimi ekranı: İŞKUR 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?
Son dakika: Fenerbahçe'deki Mesut Özil - Pereira gerçeği ortaya çıktı! Sivasspor maçında oyundan alınması...
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu hep birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
Altın fiyatları ve para yön bulacak! Dünya bu saati bekliyor
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
Bilecik Belediyesi’nde skandallar bitmiyor! Başkanvekiline de VİP makam aracı
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Eylül Çarşamba)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA