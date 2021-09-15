Altın fiyatlarında son dakika... Canlı altın fiyatları, hafta içi de yakından takip ediliyor. Eylül ayının ortalarına gelmemiz ve düğün ile nikah mevsiminin sona gelinmesiyle birlikte çeyrek altın ve gram altına olan ilgi düşüş gösterdi. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen en önemli nesne olarak öne çıkıyor. Durum böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN KAÇ TL OLDU? (15 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.