Atletico Madrid Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid Porto maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi dün başladı. B Grubu maçında bugün, İspanya temsilcisi Atletico Madrid, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Atletico Madrid Porto ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Atletico Madrid Porto Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar