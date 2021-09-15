Son şampiyon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesine "merhaba" demeye hazırlanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Dortmund'a bir sürpriz yaşatarak taraftarları önünde 3 puanı almayı hedefliyor. Mücadeleye az bir zaman kala, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek olan maç, bu akşam 19.45'te başlayacak. Edinilen bilgiye göre, BJK maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Böylelikle, Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, BJK Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'leri