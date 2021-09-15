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Giriş Tarihi: 15.9.2021 13:55

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi C grubunda temsilcimiz Beşiktaş, kendi sahasında Alman devi Borussia Dortmund’u konuk ediyor. Bu sezon yaptığı önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, gruptaki ilk maçında puan kaybetmek istemiyor. Sergen Yalçın’ın Dortmund karşısında sahaya süreceği muhtemel 11’ler netleşirken, futbolseverler ise Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve şifresiz mi sorusuna cevap aramaya başladı. Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorusunun cevabı ve muhtemel 11’ler

Son şampiyon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesine "merhaba" demeye hazırlanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Dortmund'a bir sürpriz yaşatarak taraftarları önünde 3 puanı almayı hedefliyor. Mücadeleye az bir zaman kala, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek olan maç, bu akşam 19.45'te başlayacak. Edinilen bilgiye göre, BJK maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Böylelikle, Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, BJK Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'leri

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, NSakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

B. Dortmund: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçı, bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Mücadele, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş maçı, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

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SON 5 AVRUPA MAÇINDA 1 GALİBİYETİ VAR

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.

SERGEN YALÇIN'IN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ

Yarınki mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.

Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

225. AVRUPA MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 45. MAÇ

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 44 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 22 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 83 gol gördü.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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