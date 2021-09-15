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Giriş Tarihi: 15.9.2021 20:22 Son Güncelleme: 15.9.2021 20:25

Beşiktaş bu sezon ilk kez gol yedi! Bellingham Dortmund'u öne geçirdi...

Beşiktaş bu sezon ilk kez gol yedi! Bellingham Dortmund’u öne geçirdi...

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 20. dakikasında Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Bu gol, Beşiktaş'ın bu sezonki yediği ilk gol oldu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Borussia Dortmund, karşılaşmanın 20. dakikasında 18 yaşındaki İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 20. dakikasında 1-0 geriye düştü. Meunier'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bellingham, Montero'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon resmi maçlarda kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 10 puan toplayarak averajla zirveye oturan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi ve ligde gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekti.

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Beşiktaş bu sezon ilk kez gol yedi! Bellingham Dortmund'u öne geçirdi...
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