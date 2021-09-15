Son dakika: Beşiktaş - Dortmund maçı için Ivan Drago - Rocky benzetmesi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş bugün Dortmund karşısında grubun ilk maçına çıkacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın iyi olduğu yönleri ve zaafiyetleri konuşuluyor. Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk ise Dortmund'un savunmadaki zaafiyetine dikkat çekti. İşte Bülent Timurlenk'in köşe yazısı...
DORTMUND-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NASIL BİR MÜCADELE BEKLİYORSUNUZ?
Borussia Dortmund; Alman futbolunun iki numarası ve Avrupa futbolunun en iyi 10-12 takımından biri… Ellerinde kaliteli bir hücum hattı, Erling Haaland gibi bir gol makinası varken, skorların Rus ruletine dönmesinin sebebi, önde yedikleri baskı ve bitiremedikleri hücumlar. Almanlar 115 km. koşmaya alışkın, Sergen Yalçın da bu sahne için bu istatistiğin altını çizdi.
Maçı biraz Ivan Drago-Rocky mücadelesine benzetiyorum. Beşiktaş; çok mücadele edip ısıran oyunu ve korakor tribünleriyle Dortmund'un önce canını yakıp sonra nakavt yapabilir. Bu grupta evinde Sporting ve Ajax'ı yenmek güzel sonuç ama Dortmund'u yenmek büyük sonuçtur.
BEŞİKTAŞ'I EKSİKLERİ NE KADAR ETKİLER?
Basın toplantısında '10 yabancı' diyen Sergen Yalçın, stoperde Montero'yu, orta sahada da Atiba ve Pjanic'i kullanacak. Dortmund gibi bir takım karşısında sakat olmasaydı da Alex Teixeira ile başlamayabilirdi Sergen Yalçın.
Ama Haaland gibi dev bir santrfor karşısında Vida'nın yokluğu elbette çok büyük kayıp. Bundesliga ekibinde de Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard gibi önemli eksikler var.
SÜPER LİG'DE GOL YEMEYEN BEŞİKTAŞAVRUPA'DA BUNU SÜRDÜREBİLİR Mİ?
Beşiktaş ligde kalesini gole kapattı ama Devler Ligi adı üstünde farklı bir sahne... Ersin için de Şampiyonlar Ligi büyük bir tecrübe olacak. Umut ediyorum Haaland başta olmak üzere Dortmund'un hücum hattı karşısında kalesinde devleşir, genç ve iyi kalecilikten büyük kaleciliğe doğru önemli bir adım atar.
İŞTE SERGEN YALÇIN'IN FORMÜLÜ
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın yokluğunda Borussia Dortmund maçında savunmada kimin oynayacağı sorusu cevabını buldu. Forma rekabetini kazanan İspanyol stoper Montero, Norveçli yıldız Erling Haaland'ı durdurmaya çalışacak.
PJANİC HÜCUM AKLI OLARAK SAHADA OLACAK
N'Sakala, Rıdvan'ın, Atiba ise sakatlığı bulunan Alex'in yerini alacak. Kanadalı, bu mücadelede Josef'e daha yakın olacak, Pjanic de hücum aklı olarak sahada yer alacak. Salonda çalışan N'Koudou yedek soyunacak, 11'de Larin başlayacak.