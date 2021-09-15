Son dakika: Beşiktaş - Dortmund maçı için Ivan Drago - Rocky benzetmesi!

DORTMUND-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NASIL BİR MÜCADELE BEKLİYORSUNUZ?

Borussia Dortmund; Alman futbolunun iki numarası ve Avrupa futbolunun en iyi 10-12 takımından biri… Ellerinde kaliteli bir hücum hattı, Erling Haaland gibi bir gol makinası varken, skorların Rus ruletine dönmesinin sebebi, önde yedikleri baskı ve bitiremedikleri hücumlar. Almanlar 115 km. koşmaya alışkın, Sergen Yalçın da bu sahne için bu istatistiğin altını çizdi.