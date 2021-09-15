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Giriş Tarihi: 15.9.2021

Boey ve Emre yok Assunçao bileniyor

Boey ve Emre yok Assunçao bileniyor

Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Boey bu hafta sahaya çıkamazken yeni transfer Assunçao, Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak

G.Saray'da Sacha Boey idmanlara başlasa da yarın Lazio ve pazar günü Alanya maçlarında şans verilmeyecek. Bir diğer eksik isim ise Emre Kılınç olacak. Trabzonspor karşısında attığı iki gol ile alkışları toplayan ancak sonrasında sakatlanarak oyundan alınan 27 yaşındaki oyuncu, Lazio ile Alanya karşısında kesin olarak yok. UEFA listesinde yer almayan ve Lazio maçında forma giyemeyecek olan Assunçao ise görev alacağı Alanya maçını iple çekiyor.

124 GÜN SONRA ASLANTEPE
HAZIRAN ayında bakıma alınan Türk Telekom Stadı'nın zemini 600 bin Euro maliyetle değişti. PSV, St.Johnstone, Hatayspor ve Randers maçlarını başka sahada oynayan Aslan, 124 gün sonra Lazio karşılaşması ile evine dönecek.

SARRI: GALATASARAY'IN TEKNIĞI ÇOK YÜKSEK
LAZIO Teknik Direktörü Sarri, G.Saray'ın kaliteli bir takım olduğunu ve zor bir sınav beklediklerini söyledi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, "G.Saray karşısında zor bir maça çıkacağız. Üst düzey, teknik kapasitesi yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Yapacağımız en doğru şey sonuca ulaşmak için gerekli olan antrenmanları doğru uygulamak" dedi. Brezilyalı futbolcu Lucas Leiva ise "Zor olsa da kazanarak iyi başlamak istiyoruz" yorumunu yaptı.

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Boey ve Emre yok Assunçao bileniyor
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