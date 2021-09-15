Boey ve Emre yok Assunçao bileniyor

Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Boey bu hafta sahaya çıkamazken yeni transfer Assunçao, Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak
G.Saray'da Sacha Boey idmanlara başlasa da yarın Lazio ve pazar günü Alanya maçlarında şans verilmeyecek. Bir diğer eksikisim ise Emre Kılınç olacak. Trabzonspor karşısında attığı iki gol ile alkışları toplayan ancak sonrasında sakatlanarak oyundan alınan 27 yaşındaki oyuncu, Lazio ile Alanya karşısında kesin olarak yok. UEFA listesinde yer almayan ve Lazio maçında forma giyemeyecek olan Assunçaoise görevalacağıAlanyamaçını ipleçekiyor.
124 GÜN SONRA ASLANTEPE
HAZIRAN ayında bakıma alınan Türk Telekom Stadı'nın zemini 600 bin Euro maliyetle değişti. PSV, St.Johnstone, Hatayspor ve Randers maçlarını başka sahada oynayan Aslan, 124 gün sonra Lazio karşılaşması ile evine dönecek.
SARRI: GALATASARAY'IN TEKNIĞI ÇOK YÜKSEK
LAZIO Teknik Direktörü Sarri, G.Saray'ın kaliteli bir takım olduğunu ve zor bir sınav beklediklerini söyledi. 62 yaşındaki çalıştırıcı,"G.Saray karşısında zor bir maça çıkacağız. Üst düzey, teknikkapasitesi yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Yapacağımız en doğru şey sonuca ulaşmak için gerekli olan antrenmanları doğru uygulamak" dedi. Brezilyalı futbolcu Lucas Leiva ise "Zorolsa da kazanarak iyi başlamak istiyoruz" yorumunu yaptı.