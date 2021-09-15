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Giriş Tarihi: 15.9.2021 10:58

Club Brugge - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Club Brugge PSG maçı şifreli mi?

Club Brugge - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Club Brugge PSG maçı şifreli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçlarında Club Brugge, Fransız devi PSG ile karşı karşıya gelecek. Lionel Messi yeni takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Club Brugge karşısında, Neymar, Mbappe ve Messi’nin ilk 11’de oynaması bekleniyor. Peki, Club Brugge – PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Club Brugge PSG maçı şifreli mi?

Club Brugge PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Messi'yi yeni takımında izlemek isteyenler karşılaşma için geri sayıma başladı. Güç farkının oldukça olduğu mücadeleye Messi, Neymar ve Mbappe'nin ilk 11'de çıkması bekleniyor. Peki, Club Brugge – PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Club Brugge PSG maçı şifreli mi?

BRUGGE SÜRPRİZ PEŞİNDE OLACAK

Manchester City ve Leipzig'in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda zayıf halka olarak gösterilen Club Brugge ise PSG karşısında sürpriz peşinde olacak. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Philippe Clement, güç olarak rakibinin gerisinde bulunsalar da iç saha avantajlarını sonuna kadar kullanmayı planlıyor.

CLUB BRUGGE-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak Club Brugge-PSG maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

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Club Brugge - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Club Brugge PSG maçı şifreli mi?
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